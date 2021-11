Demon Slayer : L’anime à succès s’invite sur la plateforme de streaming Netflix !

Les adeptes de la culture cinématographique japonaise n’ont certainement pas manqué la sortie de Demon Slayer. Néanmoins, si c’est votre cas, vous allez très vite vous rattraper. Après plusieurs mois de diffusion au Japon, l’anime à succès débarque sur Netflix. Apprenez dès maintenant tout ce qu’il y a à savoir à propos de cette adaptation animée dans la suite de cet article.

Demon Slayer, de quoi parle l’anime concrètement ?

Voir cette publication sur Instagram

Créé par Koyoharu Gotouge, le manga Demon Slayer a fait sa première parution au cours de l’année 2016. Il nous embarque dans les aventures de Tanjirô Kamado, un jeune homme qui a perdu toute sa famille à la suite d’un massacre. La seule survivante est sa petite sœur Nezuko. Malheureusement, cette dernière a été transformée en un démon.

Dans l’optique de la faire retrouver sa forme humaine, Tanjirô se livre entièrement dans la quête d’un remède. C’est ainsi que le destin de chasseur de démons va s’ouvrir devant le jeune homme. Il devra faire preuve de courage et d’ardeur pour parvenir à son objectif.

Demon Slayer, le manga qui cartonne au plan mondial

Voir cette publication sur Instagram

Le succès rencontré par le manga dès sa sortie a été phénoménal. Il ne lui a fallu en effet que quelques mois pour se hisser dans le top des mangas les plus populaires. Demon Slayer engrange plus de 150 millions d’exemplaires vendus à travers le monde alors que seulement 23 tomes ont été mis en avant.

Demon Slayer est loin d’arborer une ancienneté impressionnante. Toutefois, il parvient à intégrer la dixième position au sein des mangas les plus vendus de tous les temps. Le plus fabuleux, c’est que les mastodontes qui le surpassent comptent à leur actif des centaines de tomes.

Il n’est donc pas étonnant d’entendre certaines personnes affirmer que Demon Slayer serait le descendant idéal de One Piece. D’ailleurs, le responsable de la collection manga au sein de la maison d’édition Panini a émis un avis dans ce sens. Selon Masahiro Choya, au regard des chiffres de ventes de Demon Slayer au Japon, ce dernier fait partie des séries qui concurrencent One Piece.

Néanmoins, même si les deux touchent des sujets assez cruciaux, on ne devrait pas parler d’héritage selon Masahiro. « Les deux parlent des thèmes chers au manga Shonen comme le pouvoir de l’amitié et le dépassement du soi dans les moments difficiles. Mais je pense que le mot ‘’héritier’’ n’est pas tout à fait approprié. Ce sont deux univers à part entière », déclarait-il.

Quand sort Demon Slayer sur la plateforme Netflix ?

La saison 1 de Demon Slayer est dispo sur Netflix

On peut déjà être certain que l’avenir sera prometteur pour Demon Slayer. Le manga a déjà fait l’objet d’une adaptation en série animée en 2019 puis en film en 2020. L’adaptation en série d’animation a été faite par le studio japonais Ufotable et diffusée la toute première fois en avril 2019. Ce sera donc après plus d’une année qu’il débarque enfin sur Netflix.

Depuis le 1er novembre dernier, la première saison de Demon Slayer est disponible sur la célèbre plateforme de streaming. Les fans d’animes peuvent déjà savourer les 26 premiers épisodes de cette fiction japonaise. À côté, retenez que la diffusion de la saison 2 de Demon Slayer a démarré au Japon. Ce sera donc juste une question de temps avant son arrivée en France.