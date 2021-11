The Witcher saison 3 : Le troisième volet de la série Netflix sera marqué par de nombreuses morts selon la showrunneuse !

The Witcher fait partie des séries les plus suivies sur la plateforme de streaming Netflix. L’impatience demeure dans le rang des abonnés de cette dernière en raison de la saison 2 qui s’annonce pour bientôt. En attendant, on peut même déjà se faire quelques petites idées sur la troisième saison. Pour cela, il faudra se pencher sur les propos de la showrunneuse de la série. Apprenez-en plus dans la suite de cet article.

Quand Lauren Schmidt Hissrich tease sur The Witcher

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Witcher (@witchernetflix)

La showrunneuse de The Witcher était présente lors du Lucca Comic & Games. L’occasion était alors belle pour faire quelques révélations en ce qui concerne The Witcher 3. Selon les propos de la productrice, les scénaristes ont fait leur retour à Los Angeles et sont à fond sur le projet.

La saison 3 d’après la showrunneuse, sera non seulement très amusante, mais elle suivra de très près un livre spécial. Enfin, Lauren S. Hissrich a conclu en ajoutant que ce troisième volet de la série embarque beaucoup d’action, mais également de nombreux morts.

Les fans de la série sont donc avertis. La dernière chose à faire serait de s’attacher très tôt aux personnages, puisque tout peut arriver dans la série fantastique. Certes, il n’est pas possible d’imaginer une suite sans Geralt. Toutefois, la petite Ciri n’est pas épargnée d’un grand danger.

Par ailleurs, personne ne peut réellement prévoir les choix des scénaristes de The Witcher. En effet, ces derniers ne tiennent pas compte des romans à la lettre pour l’écriture de la série. Voilà bien un point positif laissant la possibilité aux téléspectateurs de savourer les belles surprises qui les attendent. Même si vous avez eu à lire la saga par le passé, de nombreux événements pourront encore vous surprendre dans The Witcher.

À propos de la production de The Witcher 3

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Witcher (@witchernetflix)

Selon certaines sources, la production de la troisième saison de The Witcher sera lancée durant le premier trimestre 2022. On devrait s’attendre à voir le tournage faire ses débuts au cours des premiers mois de l’année 2022, soit entre janvier et mars. Néanmoins, Netflix n’a pour l’instant pas donné d’informations officielles pour confirmer la rumeur. Les hypothèses devront donc être considérées avec prudence.

Par ailleurs, les calendriers de production peuvent subir de nombreux changements à cause des agendas chargés ou de situations imprévues. Si cette rumeur s’avère exacte, la saison 3 de The Witcher pourrait être disponible entre fin 2022 et début 2023. Voilà bien une nouvelle qui ne manquera pas de semer la joie dans le cœur des fans. En attendant, il faudra savourer le retour de Yennefer à travers une sorcière puissante dans The Witcher saison 2.

La diffusion en exclusivité des prochains épisodes (saison 2) de la série débutera à partir du vendredi 17 décembre 2021. Cela fait pratiquement deux ans d’attente enregistrée par les fans de la série. Netflix a même déjà diffusé la bande-annonce du second volet de The Witcher il y a quelques jours.