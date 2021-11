Arcane : La bande-annonce finale a enfin été mise en ligne par la plateforme de streaming Netflix !

Arcane est très attendue par les fans de jeux vidéo. La série est issue de la collaboration entre Rior Game et le studio français Fortiche Production. Un peu avant qu’elle ne soit mise en ligne, la plateforme de streaming Netflix a souhaité faire découvrir sa seconde bande-annonce. Cette dernière est tout simplement stupéfiante. On vous en dit plus dans la suite.

Arcane arrive

Bande annonce de la série animée #Arcane qui se déroule dans l’univers de #LeagueOfLegends. Le 7 novembre sur Netflix. pic.twitter.com/B0EF4c9EmB — La Caz’ Animée (@lacazanimee) November 1, 2021

La série Arcane met en avant Vi et Jinx. Les amoureux de la League of Legends vont certainement reconnaître ces personnages. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ces mystérieuses femmes qui embarquent un passé incroyable, prenez rendez-vous pour dimanche prochain.

Toutefois, soulignons que la plateforme de streaming Netflix ne mettra pas en ligne l’intégralité de la série. En effet, le géant américain a opté pour une diffusion en trois parties. Les deux premiers épisodes pourront alors être savourés le dimanche 7 novembre 2021 dès 3h01.

Vous pouvez cependant vous poser des questions au regard de l’horaire inhabituel choisi cette fois par la plateforme. En effet, on assistera le même jour à la diffusion de la finale du Mondial 2021 League of Legends. Arcane sera donc mise en ligne juste après cette dernière. Voilà bien un choix stratégique pour ne pas boycotter la compétition eSport la plus suivie sur toute la planète.

Netflix se permet ainsi de capter l’attention du maximum de spectateurs et pourquoi pas de nouveaux abonnés. La mise en ligne de la seconde partie de la série est programmée pour le 13 novembre 2021. La dernière partie quant à elle pourra être visionnée une semaine après, soit le 20 novembre 2021.

À propos du synopsis d’Arcane

Arcane a lieu dans l’univers de Runeterra. Il s’agit d’un univers fictif au sein duquel différents jeux League of Legends se retrouvent. L’histoire se déroule principalement dans deux villes (Piltover et Zaun) qui s’opposent, et qui pourtant se localisent au même endroit. Piltover est en effet la partie adorable et la plus aisée de la cité. À côté, Zaun est le reflet de l’insalubrité, de la pauvreté, et où la population manque de moyens.

Le scénario de la série nous embarque alors dans le quotidien de Jinx et Vi. Ces deux sœurs ont grandi en parvenant à survivre malgré les conditions pitoyables à Zaun. Toutefois, elles mènent une vie opposée l’une de l’autre aujourd’hui. Le synopsis officiel nous conduit à la découverte de cette nouvelle série animée. Ici, la série souhaite nous faire découvrir les origines de deux champions légendaires du jeu et sur la puissance qui va les désunir.

Qui tire les ficelles ?

[NEWS] ARCANE : Profitez de la bande-annonce en attendant le 7 novembre ! https://t.co/pTkZaYJ0eR — Coyote Mag (@CoyoteMag) November 3, 2021

Arcane se compose en tout de 9 épisodes. Pour l’heure, aucune information n’a encore été révélée en ce qui concerne une probable saison 2 de la série. Aux commandes, on retrouve les showrunners à l’instar de Pascal Charrue, Jérôme Combe, ainsi que Arnaud Delord. Le modeste studio Fortiche Production mentionné plus haut a déjà quant à lui fait ses preuves.

D’ailleurs, ils ont conçu diverses publicités pour Coca-Cola, Samsung et autres grandes marques. On les retrouvait également sur la production des clips pour Gorillaz, Freak Kitchen ainsi que pour le groupe k-pop k/DA. Enfin, il faudra mentionner la websérie Rocket et Groot dont ils ont été à l’origine tout comme l’adaptation des personnages des Gardiens de la Galaxie.