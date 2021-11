The Harder They Fall : Et si on allait à la découverte du nouveau Western qui vient de débarquer sur Netflix !?

Netflix n’a pas fini de varier son catalogue. Cette fois, les amoureux des films Western vont se régaler avec The Harder They Fall.

Les abonnés de la plateforme de streaming Netflix qui ont un faible pour les films Western seront les plus heureux. En effet, un nouveau film du genre vient d’être mis en ligne par le géant américain du streaming. Il faudra donc bien s’apprêter pour le savourer, car ce type de fictions ne court plus les rues. On vous en dit plus dans la suite.

À la découverte de The Harder They Fall

🚨 Le film The Harder They Fall est à présent disponible sur Netflix.

Kid Cudi et JAY-Z sont sur la BO du film avec Guns Go Bang. pic.twitter.com/fj23TM8WGF — KiD CuDi France 🇨🇵 (@CudiFrance) November 3, 2021

Quand on parle de film Western, cela fait penser directement à trois principaux éléments : un cheval, un homme ainsi qu’un pistolet. Ces ingrédients seront regroupés dans la nouvelle fiction The Harder They Fall. Ce long-métrage fait déjà la promesse d’être spectaculaire et riche en émotion.

À la réalisation de The Harder They Fall, on retrouve Jeyles Samuel. À ses côtés, il a pu compter sur l’apport de Lawrence Bender, Shawn Carter, et de James Lassiter. Ce western nous permet de suivre Nat Love, esclave au départ qui s’est ensuite reconverti en cow-boy.

La seule chose qui motive Nat, c’est parvenir à retrouver Rufus Buck, l’homme à l’origine de l’assassinat de ses parents. Dans cette quête, notre cow-boy va mettre sur pied une équipe de superhéros talentueux pour parvenir à satisfaire son désir de vengeance.

The Harder They Fall est tout simplement exceptionnel, et son tournage a été loin d’être amusant. En effet, ce dernier aurait dû se dérouler en mars 2020. Toutefois, en raison de la pandémie, le projet a connu plusieurs bouleversements. Premièrement, le tournage a été reporté pour septembre. Ensuite, il sera interrompu puis reporté à nouveau à cause de plusieurs acteurs qui ont contracté le covid-19.

Finalement, tout ceci a pu être oublié et les conditions adéquates ont été réunies pour permettre son bon déroulement. Les téléspectateurs peuvent déjà se tenir prêts pour le savourer sur la plateforme Netflix.

À propos du synopsis et du casting de The Harder They Fall

[SVOD] Disponible aujourd’hui sur @NetflixFR

« The Harder they fall »

Lorsqu’un hors-la-loi découvre que son ennemi est libéré de prison, il réunit son groupe pour se venger. pic.twitter.com/xBGyoCA9oU — Supports Maximum (@SupportsMax) November 3, 2021

Le synopsis officiel du long-métrage révèle que Nat Love vient d’apprendre que son ennemi Rufus Buck va bientôt être libéré. Il va alors rassembler toute son association pour traquer ce dernier. Plusieurs personnages accompagnent Nat dans ce western moderne.

On y retrouve son ancienne maîtresse Stagecoach Mary avec des hommes de main. C’est ainsi qu’on pourra découvrir Bill Picket et Jim Beckwourth, des hommes à la gâchette facile. De son côté, il serait naïf de penser que Rufus se déplace seul. L’ennemi de Nat Love compte Trudy Smith et Cherokee Bill, tous dans une unité qui ne perd jamais ses défis.

À la tête de ce film Western, on retrouve de nombreux acteurs et pas des moindres. D’ailleurs, The Harder They Fall fait partie des films westerns américains où l’intégralité des principaux rôles est décernée à des acteurs afro-américains. Les téléspectateurs verront ainsi Nat Love être incarné par Jonathan Majors et beaucoup d’autres acteurs de la même origine. The Harder They Fall débarque sur Netflix dès ce mercredi 3 novembre à 9h02.