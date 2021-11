The Club : A la découverte de la nouvelle série originale mexicaine mise en avant par Netflix !

La plateforme de streaming Netflix nous fait découvrir les rouages du trafic de drogue à travers la nouvelle série originale mexicaine The Club.

Cette fois ce n’est ni Breaking Bad, ni Narcos qui seront à l’honneur. Le Mexique nous donne rendez-vous avec le deal de drogue à travers une toute nouvelle série originale Netflix. Intitulée The Club, cette dernière trouvera sa place au sein des productions de la célèbre plateforme de streaming. On vous en dit plus dans la suite.

The Club, ce que vous pouvez déjà savoir

La nouvelle série originale Netflix d’origine mexicaine plongera les téléspectateurs dans le quotidien de jeunes adultes défavorisés au sein d’un quartier de Mexico. Ces derniers se sont en effet tournés vers la vente de la drogue pour se faire une bonne marge de bénéfices. Malheureusement, ils vont très vite se retrouver submergés par la grande ampleur que ce trafic prendra.

Comme porte de sortie, ces jeunes prendront contact avec des personnalités très puissantes dans ce secteur. Une solution qui est loin de les sortir des problèmes, puisque cela mettrait leur vie en danger. Toutefois, dès qu’on met pied dans des réseaux aussi risqués, il n’est pas aisé de pouvoir en ressortir indemne.

À la réalisation de The Club, on retrouve Camila Ibarra avec une production dirigée par Argos Comunicación. La première saison de The Club embarquera 24 épisodes qui feront une durée approximative de trente minutes chacun.

À propos du casting et de la date de sortie de The Club

The club… Nov 5… Netflix https://t.co/lJvFHAoLJx — Pinar Tremblay (@PinarTremblay) October 27, 2021

Le synopsis de la série nous conduit dans un chic quartier de Mexico, Las Lomas. Ici, une bande de jeunes riches se rebellent contre leurs parents qu’ils trouvent trop exigeants. Après s’être plongés dans moult affaires, Pablo le beau gosse et Matias l’informaticien frustré décident de donner un autre tournant à leur vie. Les deux jeunes s’entraînent dans une activité illégale et fructueuse, le trafic de MDMA.

On retrouvera dans leur équipe la brillante marketeuse Sofia, une jeune fille qui peut faire fondre n’importe qui. Le trio parvient même à régner sur un commerce habituellement dirigé par des cartels. Ils seront avertis par le baron El Monkey, qui n’hésitera pas à leur rappeler qu’ils sont des gamins dans une zone de guerre. Les choses finiront par se compliquer pour la troupe de jeunes trafiquants qui sera même prête à vendre son âme au diable.

Au casting de cette nouvelle œuvre mexicaine, de nombreux jeunes talents seront propulsés au-devant de la scène. Ainsi, la série met en vedette Alejandro Speitzer, tout comme Minnie West et Jorge Caballero. Aux côtés de ces derniers, on retrouvera Ignacio Tahhan, Alejandro Puente, ainsi que Vicente Tamayo et Martin Saracho. La liste se clôture par Juan Rios Cantù et Axel Arenas.

La première saison de The Club fera son arrivée sur la plateforme de streaming dès vendredi 5 novembre prochain. À partir de 9h01, les téléspectateurs pourront déjà commencer à savourer les épisodes inédits de The Club. La fiction promet de l’adrénaline et de l’action en tout genre.