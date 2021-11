Catching Killers : A la découverte de cette série documentaire qui nous embarque dans le cerveau des meurtriers !

Plusieurs se sont déjà demandé au moins une fois ce que ressent un tueur quand il passe à l’acte. Quelles sont les raisons qui le poussent à agir ? Quelles sensations éprouve-t-il quand il prive quelqu’un de sa vie ? Voilà des questions auxquelles les abonnés de la plateforme de streaming Netflix obtiendront des réponses dans Catching Killers. On vous en dit plus dans la suite.

De nombreuses personnes sont passionnées par la psychologie des meurtriers. Si vous intégrez ces dernières, vous allez certainement apprécier Catching Killers. Dans cette nouvelle série, les téléspectateurs embarqueront dans le quotidien des détectives, enquêteurs, ainsi que analystes qui ont déjà eu à gérer des actes criminels. De près ou de loin, ils se sont déjà frottés à des assassins durant leur parcours.

Alors, ce sera le moment de profiter de leurs explications pour comprendre comment ils arrivent à réussir ces enquêtes et analyses. Aussi, les téléspectateurs pourront également vivre les retombées de celles-ci sur la vie personnelle de ceux qui cherchent des réponses.

Catching Killers sera donc centré sur des crimes qui ont réellement eu lieu. La série se positionne ainsi donc parmi les séries documentaires sur les crimes de la plateforme Netflix. Apprêtez-vous donc à garder votre sang froid devant Catching Killers.

The new series takes viewers behind the scenes of harrowing serial killer investigations and more. pic.twitter.com/RpK4RjLoOG

Le synopsis de Catching Killers révèle que des enquêteurs qui ont travaillé sur des cas tristement célèbres de meurtres en série seront à l’honneur. Ils donneront alors des détails effrayants et déchirants des efforts exceptionnels qu’ils ont fournis pour résoudre ces réels crimes. Catching Killers nous transportera dans les subtilités les plus profondes d’une scène de crime.

Partant du site au corps, en prenant par les premiers signes à l’instar de l’odeur de chair en pleine décomposition, Catching Killers n’oublie rien. Entre tueurs redoutables, crimes effroyables, détectives implacables, il n’y a aucune place pour s’ennuyer avec Catching Killers. Autrefois, la technologie n’était pas encore assez développée. Les ressources accordées aux enquêtes n’étaient pas les mêmes.

Vous allez sans doute être subjugué à travers les moyens utilisés par les détectives des homicides pour résoudre des crimes de haut rang. Catching Killers permettra aux enquêteurs de partager leurs expériences. Ces derniers pourront offrir des explications approfondies sur la façon dont fonctionne l’esprit des tueurs. Il y a des découvertes incroyables réalisées durant leur profession que les téléspectateurs seront amenés à visionner.

CATCHING KILLERS on #Netflix is a true-crime documentary series about catching three very different serial killers. There are four episodes in season 1, so you can watch the entire season in one sitting. Read our #CatchingKillers review here! https://t.co/vEkOgKxdG0

— Heaven of Horror (@HeavenOfHorror) November 4, 2021