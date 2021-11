The Power of the Dog : Netflix dévoile la bande-annonce incroyable du western !

Êtes-vous fans des films du genre western ? Si oui, la plateforme Netflix vous amène à découvrir The Power of the Dog, dont la bande-annonce vient d’être dévoilée.

The Power of the Dog est un western crépusculaire signé Jane Campion. Le long-métrage met en avant Benedict Cumberbatch qui interprète un cowboy sans pitié. Bientôt sur les petits écrans, le film se dévoile dans une bande-annonce qui promet une œuvre exceptionnelle. On vous en dit plus dans la suite.

Benedict Cumberbatch, encore lui

Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst dans un western hypnotisant : c’est oui. The Power of the Dog de Jane Campion, le 1er décembre. pic.twitter.com/W2cG2hAUG6 — Netflix France (@NetflixFR) November 4, 2021

Selon de nombreux médias américains, s’il fallait désigner le grand favori pour remporter l’Oscar du Meilleur Acteur en 2022, ce serait Benedict Cumberbatch. On retrouve encore l’acteur dans un rôle principal, et cette fois ce sera dans The Power of the Dog.

À ses côtés, il comptera sur la réalisatrice Jane Campion qui met en avant un western crépusculaire. Le nouveau long-métrage marque ainsi le grand retour de Jane dont la dernière sortie en date remonte à treize ans avec Bright Star.

Celui qui incarnait Sherlock et Doctor Strange va s’immiscer dans la peau de Phil Burbank. Véritable sanguinaire, ce dernier est également un copropriétaire de ranch. Nous embarquons alors dans le Montana des années 20.

Phil est un homme qui aime dominer et surtout brutal contrairement à son frère George avec qui il dirige une énorme propriété. Il finit par révéler toute la cruauté qui se cache en lui dès lors que son frère y installe sa nouvelle épouse, Rose.

The Power of the Dog est un véritable film où les coups de poing vont s’enchaîner. L’œuvre a été saluée par la Mostra de Venise, permettant également à Jane Campion de décrocher le Lion d’argent de la meilleure réalisatrice.

Le long-métrage avait même été diffusé en avant-première lors du Festival Lumière à Lyon. La cinéaste néo-zélandaise se voit alors récompensée par le Prix Lumière. Dès le 1er décembre prochain, The Power of the Dog pourra être disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix.

Une fraternité cruelle et émouvante à la fois

« The Power of the Dog » qui arrive sur @NetflixFR le 1er décembre est très attendu. Le nouveau film de Jane Campion, avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, conte l’histoire de 2 frères à la tête du plus gros ranch de la vallée du Montana qui vont finir par se déchirer. pic.twitter.com/BRlEDXAa6p — GQ France (@GQ_France) November 4, 2021

Phil dirige ses affaires à la perfection. Très apprécié par ses hommes, il est bien fier de sa vie de mâle alpha. Le chef de meute refoule d’ailleurs toute sorte de tendresse et d’empathie. L’homme n’a évidemment pas connaissance du concept d’amour.

Du côté de son frère George, la vie semble rimer avec délicatesse et passion, emmenées par son histoire romantique avec Rose. The Power of the Dog se divise en cinq chapitres. Dans les deux premiers, on voit bien que Phil a du mal à supporter cette union de son frère. Il n’y voit aucun avenir, et soupçonne Rose d’être intéressée par la fortune. Un drame fascinant va alors s’installer au sein des trois personnages. Phil serait-il jaloux ? Son frère parviendra-t-il à supporter les fréquentes humiliations dont il est victime ?

Ce qui est certain, c’est que les deux acteurs s’illustrent de façon remarquable dans leur jeu. Benedict Cumberbatch signe ici l’une de ses plus grandes performances, sinon la plus grande. On embarque dans deux mondes différents, l’un sous les yeux de l’autre. Pendant que Phil monte à cheval et porte le Stetson, son frère opte pour la voiture et le costume. Là où l’un se tourne vers un simple lit, l’autre est occupé à construire un foyer sensible avec sa chère Rose.