Love Hard : La plateforme de streaming Netflix ouvre les portes à la saison des films pour Noël !

La période d’Halloween vient de plier ses bagages. Maintenant, il est temps de se tourner vers cette fin d’année qui nous réserve de belles surprises. Quand on parle de fin d’année, il y a forcément la fête de Noël qui revient sur toutes les lèvres. Alors, pour préparer l’arrivée de cette dernière, il faudra sortir les films traditionnels dédiés, et la plateforme de streaming Netflix l’a compris. Depuis début novembre, de nombreuses plateformes ont devancé Netflix dans la diffusion de ces fictions. C’est donc l’heure de se réajuster pour le plaisir de tous, avec le géant américain du streaming.

Love Hard, la comédie romantique qu’il faut absolument voir

Certes, le réveillon n’est pas pour demain. Toutefois, il y a déjà de bonnes raisons pour s’imprégner dans la féérie et l’ambiance qu’instaurent les fêtes de fin d’année. Dans ce sens, les plateformes se sont déjà toutes lancées pour vous proposer les meilleures histoires.

Pour débuter cette période de fête tant attendue, Netflix a souhaité proposer à ses abonnés le long-métrage Love Hard. Passant des décorations de Noël au romantisme, le film vous promet toutes les composantes nécessaires pour une Noël inoubliable.

La comédie romantique embarque les téléspectateurs dans la vie de Natalie, une jeune femme qui réside à Los Angeles. Cette dernière tombe amoureuse d’un jeune homme qu’elle a connu au moyen d’une application de rencontre. Son prince charmant habite quant à lui sur la côte Est des États-Unis.

Une déception qui n’en est finalement pas une

La jeune femme s’engage à faire une belle surprise à son coup de cœur. Elle décide alors de prendre l’avion à l’occasion de Noël pour le rencontrer. Malheureusement, elle finit par se rendre compte qu’il s’agissait d’un piège.

Malchanceuse en amour, Nathalie a été en effet victime d’un catfishing sur son application de rencontre. Toutefois, il semblerait bien que le hasard n’existe pas en amour. L’homme pour qui elle entretient une affection habite dans la même ville qu’elle.

La jeune femme passera alors un accord avec celui qui lui a joué un mauvais tour. Ce dernier lui fait alors la promesse d’arranger un réel rendez-vous entre les deux tourtereaux, à une condition. Nathalie doit en effet passer pour sa petite amie durant les vacances.

À propos du casting de Love Hard et de sa date de sortie

📱❤️ LOVE HARD ❤️📱

> A retrouver sur @NetflixFR

Ma note : 9/10 🥰

Quel plaisir de retrouver Nina Dobrev. Ce rôle léger lui va à la perfection. J’ai adoré cette comédie romantique 2.0 sur les relations virtuelles. Et même si Noël n’est qu’un prétexte ici, la magie fonctionne 🥰 pic.twitter.com/9p6CRLd8Fn — coco.dlp 🌸 (@MyDisneyDream_) November 5, 2021

Dans Love Hard, les téléspectateurs seront en de bonnes compagnies. On retrouvera ainsi Nina Dobrev de Vampire Diaries. Cette dernière incarne le rôle principal et donc jouera Nathalie. Aux côtés de Nina, il faudra compter sur Jimmy O Yang de Crazy Rich Asians et de Space Force. Enfin, Charles Melton de Bad Boys for Life sera également de la partie.

Love Hard est déjà disponible sur la plateforme de streaming depuis ce vendredi 5 novembre 2021. Si vous adorez les comédies romantiques, il n’y a pas de doute que Love Hard saura vous détendre.