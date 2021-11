Netflix : La plateforme de streaming publie trois films du créateur de la série Squid Game… Un cadeau de Noël avant l’heure !

La série coréenne Squid Game a battu tous les records. Elle est d’ailleurs devenue par la même occasion la création originale la plus suivie depuis que la plateforme existe. Les téléspectateurs attendent impatiemment que la série soit reconduite officiellement pour une seconde saison. En attendant, le géant américain du streaming a opté pour une autre solution afin de tenir ses abonnés dans le bon tempo. On vous en dit plus dans la suite.

Des longs-métrages de Hwang Dong-hyuk tapent dans l’œil de Netflix

« Je ne suis pas si riche » affirme le réalisateur de Squid Game. Hwang Dong-hyuk indique ne pas avoir touché de bonus suite au succès astronomique de la série. « Netflix me paie comme le stipule le contrat d’origine. » pic.twitter.com/yY0MWYi7rX — JV – Jeux vidéo (@JVCom) November 2, 2021

Le 17 septembre dernier, Netflix dévoilait Squid Game, une série qui a été très vite applaudie par les abonnés de la plateforme. Pendant plusieurs semaines, elle s’est imposée sur de nombreux territoires, mettant en avant un chef-d’œuvre que l’on doit au scénariste sud-coréen Hwang Dong-hyuk.

Aujourd’hui, la plateforme de streaming Netflix est bien décidée à profiter de tous les retours positifs de son investissement sur ce projet. Ce n’est donc pas une surprise quand on apprend qu’elle s’est attachée les droits de trois films écrits par Hwang Dong-hyuk.

C’est une bonne nouvelle pour les fans de la série à succès Squid Game. Certes, il ne s’agit pas de la suite de cette dernière, mais c’est assez suffisant pour attirer l’intérêt des abonnés. De plus, les téléspectateurs ne perdent rien à se tourner vers des longs-métrages coréens après avoir bien savouré leurs séries. Voici les trois films écrits par le créateur de Squid Game qui ont suscité l’intérêt de la plateforme de streaming Netflix.

Silenced : la comédie dramatique à découvrir

Le film SILENCED de Hwang Dong Hyuk (« Squid Game »), avec #GongYoo et #JungYuMi, est sur @NetflixFR.

Ce film bouleversant a fait bouger la loi en Corée en faisant notamment sauter le délai de prescription pour les abus sexuels sur des enfants de moins de 13 ans et les handicapés. pic.twitter.com/LHxRxdPDHX — StellarSisters (@StellarSisters) November 4, 2021

La série Squid Game s’est révélée sur toute la scène internationale. Cependant, avant elle, son créateur avait rencontré un grand succès local avec plusieurs films. Silenced peut en témoigner. Il s’agit d’un long-métrage dramatique qui nous embarque au sein d’une école de sourds. Un nouveau professeur se rend compte que moult de ses élèves sont victimes d’agressions sexuelles. L’homme va donc plonger dans la quête de preuves pour que les agresseurs puissent répondre de leurs actes.

Miss Granny : la comédie Feel-Good écrite par Hang Dong-Hyuk

Le deuxième long-métrage venant de l’auteur de Squid Game est une comédie qui suit la vie d’une personne âgée. Cette dernière prend l’initiative de quitter sa maison de retraite. Après un petit passage dans un mystérieux photomaton, elle retrouve comme par magie son corps de jeunesse. Alors, de multiples possibilités vont s’offrir à l’héroïne qui voit sa nouvelle vie toute tracée. Par ailleurs, Miss Granny a récemment jouit d’une adaptation en langue anglaise.

The Fortress : un film d’histoire

Les 3 derniers films de Hwang Dong-hyuk, le créateur de Squid Game, sont maintenant disponibles sur Netflix. -Silenced (2011)

-Miss Granny (2014)

-The Fortress (2017) pic.twitter.com/kMEFotilpw — Views (@views_mag) November 4, 2021

Le troisième et dernier film qui a intéressé la plateforme de streaming Netflix s’intitule The Fortress. Ce dernier nous embarque au 17e siècle dans la vie du roi Injo. L’homme fort doit rebrousser chemin dans une bataille et prendre refuge au sein d’une forteresse. Deux choix s’imposent au héros de la fiction. L’un sera soit de combattre son ennemi, et l’autre sera de parvenir à un accord. Certes, le film n’est pas encore disponible sur Netflix France. Toutefois, ceux qui disposent d’un VPN peuvent le visionner via une adresse IP américaine.