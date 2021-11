Où est Marta ? : A la découverte de la nouvelle série documentaire poignante mise en ligne par Netflix !

Pratiquement treize ans à la suite du drame, l’Espagne plonge son nez à nouveau dans la disparition mystérieuse d’une jeune étudiante en 2009. Faites-vous partie des amoureux des documentaires criminels ? Si oui, apprêtez-vous à découvrir tout à propos de la disparition de Marta del Castillo, une histoire bouleversante.

Où est Marta ? la nouvelle série qui retrace une disparition non résolue

La nouvelle série Où est Marta ? que propose Netflix à ses abonnés nous fait revivre une enquête irrésolue. Jusqu’à ce jour, ce dernier essaye toujours d’élucider cette histoire que les Espagnols n’ont toujours pas comprise.

Si vous souhaitez la revivre, accrochez-vous bien, car ça risque d’être poignant. En effet, la disparition de Marta del Castillo en 2009 n’a laissé personne indifférent en Espagne.

La jeune femme qui a disparu à Séville n’a jamais été retrouvée alors que les enquêtes se poursuivent jusqu’à présent. Dans la série documentaire Où est Marta, on se rend compte que les suspects ont modifié leur vision des faits plus d’une fois. Ce paramètre a rendu l’enquête quasiment complexe.

En son temps, les médias avaient énormément relayé l’information au point qu’elle a été la cause de grandes recherches. Certes, les mots Nous sommes tous Marta ont résonné haut et fort à l’époque. Cependant, cela n’a pas permis de retrouver le corps de la jeune femme.

La série documentaire Où est Marta va donc nous dresser un bilan complet de l’affaire. Partant des témoignages de la famille, à celui des avocats et amis et des journalistes, il y a énormément de choses à découvrir. Toutes les preuves réunies durant les années qui passaient seront décortiquées.

Les téléspectateurs pourront également en apprendre plus sur de nombreux points. Tout ce qui s’est déroulé depuis le jour où la jeune femme a été vue pour la dernière fois sera analysé. Le samedi 24 janvier 2009 restera dans les mémoires.

Une affaire qui a conduit à un rassemblement

La disparition de la jeune Marta del Castillo avait fait beaucoup de bruits en Espagne. Dans la foulée, de nombreux rassemblements ont eu lieu pour dénoncer les crimes et violences faites sur mineurs. Le samedi 21 février 2009, près de 5000 personnes formaient un cortège pour envahir les rues durant des heures.

La marche était alors composée des parents de filles portées disparues, assassinées ou violées à l’instar de Marta del Castillo. Les sympathisants et les passants se sont spontanément unis pour soutenir le mouvement. On pouvait retrouver dans le cortège, des pancartes qui proclamaient la justice et l’exécution intégrale des peines.

L’oncle de la jeune fille sur laquelle porte le documentaire Où est Marta n’avait pas manqué de s’exprimer. L’homme a incriminé les politiques, dont il notifiait l’absence totale. Le père de Marta a également laissé entendre une brève allocution avant de prendre la route, le cœur serré par les sanglots.

Pour revivre toutes ces émotions, Netflix vous propose la saison 1 de Où est Marta. Cette dernière est déjà disponible depuis le vendredi 5 novembre 2021 et se compose de trois épisodes.