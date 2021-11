Narcos Mexico sur Netflix : La saison 3 nous promet une différence cruciale avec les précédentes et elle sera sans Diego Luna !

Le vendredi 5 novembre dernier, Netflix mettait en ligne la troisième et dernière saison de la série Narcos Mexico. Dans cette campagne, le niveau de violence sera un peu plus élevé. Les téléspectateurs seront en effet plongés de plus près dans la guerre que se déclarent les cartels. On vous en dit plus dans la suite.

À propos de la saison 2 de Narcos Mexico

La saison 3 de Narcos Mexico est maintenant disponible sur Netflix 💰 pic.twitter.com/kPHnHqxMsx — Serieously (@SerieouslyFR) November 5, 2021

Au cours du mois de février 2020, la plateforme de streaming Netflix mettait en ligne la deuxième saison de la série Narcos Mexico. Celle-ci se focalisait en effet sur l’opération Leyenda que la DEA dirigeait. Dans le dernier épisode, ladite opération va conduire à la chute de Félix Gallardo, un narcotrafiquant et chef du cartel de Guadalajara.

Félix a été abandonné par les politiciens qui étaient à la quête d’un accord d’échange avec les États-Unis. Comme si cela ne suffisait pas, le narcotrafiquant a également été lâché par sa propre Fédération formée par les plus grands cartels du pays. Il finira donc en prison le 8 avril 1989.

Au cours de sa dernière rencontre avec l’agent de la DEA Walt Breslin, Félix a laissé entendre quelques mots. « Les cartels ont voté pour plus d’indépendance et la guerre est sur le point d’être déclarée entre eux. Le trafic et la violence vont exploser au sein du pays », déclarait-il.

La guerre des cartels va se poursuivre

Narcos Mexico saison 3 (Netflix) : Wagner Moura de retour, l’interprète de Pablo Escobar dans le rôle de réalisateur ! https://t.co/kHWPAFM8ZM pic.twitter.com/hlthg3mVnq — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) November 5, 2021

La saison 3 de Narcos Mexico va donc débuter avec une tournure qui n’a rien de parallèle aux autres saisons. On assistera à un changement un peu similaire à celui observé dans la principale série Narcos après que Pablo Escobar ait été arrêté.

L’intrigue se concentrera donc cette fois sur la bataille du pouvoir au sein des cartels en place. Les téléspectateurs assisteront ainsi à l’émergence de nouveaux narcotrafiquants. Il s’agit d’ailleurs de ceux qui ont donné une tout autre image au Mexique durant les années 90 et 2000.

Dans ce sens, Diego Luna qui incarnait Félix Gallardo ne sera donc plus de la partie. On embarquera dans une nouvelle aventure avec les dirigeants des cartels à l’instar de Juárez, Sinaloa en Tijuana. Toutefois, deux personnages vont s’illustrer de façon particulière. Il s’agit de Amada Carrillo Fuentes et Joaquin Guzman.

Une nouvelle saison et du changement

Plus que 2 jours avant la saison 3 de Narcos Mexico pic.twitter.com/80fB9GolcG — ۞ (@hawai1311) November 2, 2021

Avec la saison 3 de Narcos Mexico, on se retrouve dans les années 1990. C’est la période où la mondialisation du commerce de la drogue s’accentue. La demande devient très forte et chacun pense avoir le monopole sur le marché. Scoot McNairy également ne sera plus le narrateur et laissera son siège à une nouvelle voix. Certes, l’agent de la DEA sera toujours présent pour traquer les hors-la-loi. Néanmoins, ce sera Andrea Nunez qui racontera l’action. Cette dernière est une jeune journaliste pleine d’ambition et idéaliste. Sa mission se destine à mettre à nue la corruption.