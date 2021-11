Stranger Things : Un nouveau teaser publié par la plateforme de streaming et des détails sur une date de sortie révélés !

L’attente est de plus en plus grande dans le rang des fans de la série Stranger Things. En attendant la sortie du quatrième volet de cette dernière, Netflix vous propose un nouveau teaser. Aussi, la plateforme s’est avancée pour donner une approximation de la période à laquelle la prochaine saison fera son retour sur les écrans. On vous en dit plus dans la suite.

Stranger Things, toujours en attente de la quatrième saison

Bienvenue en Californie. Stranger Things revient. pic.twitter.com/qIuShuOTj9 — Netflix France (@NetflixFR) November 6, 2021

La saison 3 de la série Stranger Things a été mise en ligne sur Netflix depuis l’été 2019. Par la suite, la crise sanitaire a retardé le retour des ados d’Hawkins. Cependant, la saison 4 de la série sera bien de retour.

D’ailleurs, le nouveau teaser que vient de dévoiler la plateforme Netflix peut en témoigner. Le géant américain du streaming a également pris par cette occasion pour donner une date de diffusion plutôt rassurante.

N’oublions pas de rappeler que le 6 novembre dernier était la célébration du Stranger Things Day. Un jour qui n’est pas passé inaperçu dans le rang des fans du monde entier. En effet, la disparition de Will Byers a eu lieu le 6 novembre 1983 à Hawkins dans l’Indiana. Certes, la ville a fait arrêter les recherches.

Toutefois, les amis du disparu ont persévéré au point de tomber sur une mystérieuse jeune fille. Cette dernière ne répondait qu’à un chiffre, Eleven. Abandonnée, hantée, laissée à son compte, mais très puissante, cette dernière propose son aide pour que ses nouveaux compagnons retrouvent leur ami disparu.

Eleven se fait même découvrir dans les nouvelles images de Stranger Things saison 4 diffusées par la plateforme de streaming tout récemment. Elle n’a plus rien de la petite fille de l’époque qui passait son temps à manger des gaufres.

Stranger Things saison 4 de retour en été 2022

#VIDEO 🎥: Les titres des épisodes et la période de diffusion de la saison 4 de #StrangerThings ont également été dévoilés ! #StrangerThingsDay https://t.co/UBt5a5dsLd — Ciné Télé Revue (@cinetelerevue) November 7, 2021

Aujourd’hui devenue une vraie adolescente, Eleven est inscrite au lycée en Californie où elle vit avec la famille Byers. Les fans de la série peuvent déjà comprendre qu’elle est séparée de Mike depuis près de six mois. Les deux amoureux vont certainement se retrouver pour passer des vacances mémorables.

Le retour des ados à Hawkins va promettre de nombreuses tournures. En effet, la menace de l’Upside Down revient à la Une pour les tourmenter, tout comme leurs camarades. On plonge encore une fois dans une ambiance horrifique avec la nouvelle saison de Stranger Things. La plateforme de streaming fera passer ses abonnés par des sensations de toutes sortes.

La bonne nouvelle, c’est que Netflix a enfin donné une estimation de la période de diffusion, chose qu’elle n’avait pas faite depuis. Selon le géant du streaming, les fans de Stranger Things peuvent s’attendre à savourer les nouveaux épisodes de la série en été 2022. Il faudra alors patienter encore quelques mois pour retrouver Eleven et son groupe d’amis et vivre une expérience horrifique sensationnelle.