Nouveautés sur Netflix : 5 séries ajoutées au catalogue de la plateforme qui vont plaire aux binge-watchers !

Le mois de novembre annonce peu à peu l’arrivée de l’hiver. Le froid pousse déjà certains à rester enfermer le week-end, bien à l’abri sous leur plaid. Dans ces conditions, il est primordial de pouvoir trouver de bons programmes à suivre pour passer le temps. Heureusement, Netflix dispose d’un catalogue composé d’une infinité de séries intéressantes. Vous n’arrivez pas à faire un choix ? Alors nous vous proposons cinq séries ajoutées récemment au catalogue de la plateforme.

Narcos Mexico : La saison 3 est déjà disponible sur Netflix

Vous avez déjà eu le plaisir de découvrir la série Narcos sur Netflix ? Alors comme les autres adeptes de cette franchise vous êtes sans doute resté sur votre faim après la deuxième saison. Eh bien c’est le moment de découvrir la suite de l’histoire. Netflix vient d’ajouter à son catalogue, la saison 3 de la série. Une fois de plus, vous pourrez vous laisser porter par ce voyage au Mexique, au lendemain de la chute de Félix Gallardo. Dans cette saison, vous aurez l’occasion de découvrir le nouveau visage du cartel de Guadalajara. Vous pourrez voir comment cette organisation désormais très fragile, se réorganise pour rester sur pied. Qui seront les nouveaux dirigeants du cartel ? La réponse dans la saison 3 sur Netflix.

Arcane : Une série pour les adeptes du jeu League of Legends

The Arcane skin renders from League’s preseason site pic.twitter.com/H4zLYxvdR8 — Spideraxe (@Spideraxe30) November 1, 2021

Le jeu vidéo League of Legend compte de nombreux adeptes. Pour cela, une série animée inspirée de son univers a été réalisée. Elle arrive enfin sur Netflix, pour le plus grand plaisir des jeunes gamers. Les trois premiers épisodes ont été mis en ligne ce dimanche 7 novembre 2021, à 3h du matin. Vous pouvez donc dès maintenant vous plonger dans l’univers fantastique de ce jeu vidéo à succès.

The Club : Une série originale Netflix d’origine Turque

The Club (Kulüp) : un drame d’époque turc à découvrir dès à présent sur Netflix https://t.co/fNUBZsSppZ via @netflix_news_fr — Series fan (@chatpusycat) November 7, 2021

La série The Club vous emmène faire un tour du côté de la Turquie, plus précisément à Istanbul. L’histoire se déroule dans les années 50, et tourne autour d’une ex-détenue juive. Pour reconstruire sa vie après un passé mouvementé, elle se fait engager dans une boite de nuit. Elle tente tant bien que mal de se rapprocher de sa fille qu’elle n’a pas pu voir grandir.

Demon Slayer : Une série pour les fans de manga

La saison 1 de Demon Slayer est dispo sur Netflix pic.twitter.com/JBrwgTPmnr — 𝐘𝐀𝐊𝐈 愛 (@Yaki_fr) November 1, 2021

Cette série est l’un des plus gros animés de l’année. On s’attend à ce qu’il rivalise avec le célèbre One Piece. L’histoire tourne autour d’un jeune homme qui combat les démons, afin de délivrer sa sœur possédée.

Catching Killers : Une série documentaire passionnante

Netflix: Who wants another documentary about catching serial killers, it’s even called Catching Killers?! Me: pic.twitter.com/fW1zpdo6wN — Charley says BE THANKFUL 🦃🍠 (@charley_yorks) November 4, 2021

Cette série vous emmène dans un voyage pour découvrir la psychologie des plus grands tueurs que le monde a connu. C’est une sorte de documentaire, relatant les témoignages des détectives et des enquêteurs ayant côtoyé les pires criminels qui soient.

Alors, laquelle de ces séries allez-vous regardez en premier ? Surtout n’hésitez pas à prendre votre temps. Elles viennent tout juste d’être ajoutées au catalogue de la plateforme. Vous pouvez donc les programmer afin d’en profiter tout le mois de novembre.