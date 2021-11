Arcane : Les abonnés de la plateforme Netflix déjà complètement emballés par la série d’animation… Découvrez les premiers avis !

Arcane fait partie des créations originales les plus attendues en cette période, surtout par les amoureux de l’univers League Of Legends. Le plus réjouissant dans l’histoire, c’est la collaboration de Riot avec le studio français Fortiche Production dans la mise en scène de la fiction. Durant la nuit du 7 novembre dernier, Netflix a mis en ligne les trois premiers épisodes d’Arcane. Certains fans n’ont donc pas tardé pour savourer ce chef-d’œuvre. Voici déjà quelques avis qui vous donneront une idée du spectacle époustouflant qui vous attend.

Arcane enfin là

Arcane sur Netflix c’est trop bien je joue même pas à league of legends mais je suis fan de la série pic.twitter.com/Rjdz5Zmn4f — уυкι (@0Yukimaru_) November 7, 2021

En attendant que l’épisode 4 d’Arcane soit mis en ligne, les trois premiers nous embarquent dans une aventure sans pareille. Le géant américain du streaming a même changé ses habitudes en ne diffusant pas l’intégralité de la série d’animation en un bloc. Ce sera en effet sous trois parties que cette dernière se laissera apprécier.

Depuis dimanche matin, de nombreux abonnés n’ont pas caché leurs sentiments à propos de la création originale. En tout, on ne compte que des éloges. Il se pourrait même que la série d’animation ait dépassé les attentes des fans. Sur Twitter, plusieurs internautes ont partagé leur satisfaction.

« Je viens de regarder les 3 premiers épisodes d’Arcane, et je suis littéralement à terre. Les thèmes abordés sont tellement matures et l’expression des personnages tellement réaliste que je n’ai même pas eu l’impression de regarder une série animée ! GG », laissait entendre un internaute. De nombreuses publications avec la mention Arcane ont été unanimes quant à la perfection dégagée par le projet. Pour l’heure, Arcane semble bien parti pour un succès flamboyant.

Que raconte la série ?

Arcane la série League Of Legends (sur netflix) c’est une dinguerie, vraiment c’est magnifique dans le fond et la forme. Le doublage est incroyable, l’animation est splendide, et la série prend le temps de développer les intrigues et surtout les personnages, une DINGUERIE. pic.twitter.com/0QadH2BrwK — RATTO KINGU ラット・キング (@leroidesrats) November 7, 2021

L’intrigue d’arcane nous imprègne dans le monde de Runeterra. Si vous faites partie des passionnés de League Of Legends, vous devez bien comprendre de quoi il s’agit. Les combats se déroulent généralement dans cet univers fictif. On sera alors conduit dans une histoire qui met en avant deux villes, mais géolocalisé au même endroit.

La différence entre ces dernières réside dans leur identité. En effet, l’une (Piltover) met en avant la richesse de la cité et l’autre (Zaun) illustre le côté défavorisé et insalubre de la cité. Dans la série, on suit deux sœurs, Jinx et Vi qui ont vécu dans la ville pauvre. Par ailleurs, les abonnés Netflix seront également en compagnie d’autres célèbres champions de LOL. Il s’agit entre autres de Caitlyn, Viktor ainsi que Jayce.

Quand sera diffusée la suite d’Arcane

League of Legends c’est la scène esport la + développée, des cinématiques qui lavent 99% des jeux, une direction artistique de fou, des musiques banger chaque année Et là ils font encore un sans faute avec #Arcane la série Netflix (ambiance, animation, musique..) RIOT TROP FORTS pic.twitter.com/njqMX7Uvrf — Théo (@theomcx) November 7, 2021

Les trois premiers épisodes représentant le premier acte ont été mis en ligne le dimanche 7 novembre dernier. Cette diffusion n’a rien de hasardeux. En effet, la finale du Mondial 2021 de League Of Legends, le tournoi e-sport le plus suivi au monde s’achevait dans la même soirée.

En ce qui concerne la diffusion d’Arcane, sachez que la série se compose de trois actes différents. Chacun de ces derniers renferme trois épisodes. Le deuxième acte comprenant les épisodes 4, 5 et 6 est prévu pour samedi prochain 13 novembre. Le troisième acte qui embarquera les derniers épisodes sera disponible dès le 20 novembre. Il faudra donc être un peu patient pour suivre la série dans son intégralité.