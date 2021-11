Netflix : Les séries qui sortent prochainement et que vous ne devez absolument pas rater !

La seconde saison de la série Locke & Key est de retour sur Netflix. En effet, vous pouvez découvrir les nouveaux épisodes de la série depuis 22 octobre dernier. Cette seconde saison est riche en action et en rebondissements. En effet, nous en apprenons plus sur le passé et l’histoire de la famille Locke. Nous savons enfin comment ils ont eu connaissance des clés mais aussi comment ils s’en sont servis année après année. Des nouvelles clés font leur apparition et les enfants Locke en auront besoin s’ils veulent réussir à renvoyer les forces sombres qui se sont introduites dans notre monde lorsqu’ils ont ouvert le portail à la fin de la première saison.