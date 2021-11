13 Reasons Why : Un acteur de la série vient de rejoindre le casting d’une comédie !

Plusieurs se rappellent de Christian Navarro. L’acteur reviendra sous peu sur nos écrans. On le retrouvera dans le premier projet qu’il aborde depuis que la série 13 Reasons Why s’est terminée. Dans cette dernière, l’homme interprétait Tony Padilla et cette fois, ce sera aux côtés de Gregg Sulkin qu’il s’illustrera. On vous en apprend davantage dans la suite.

À propos du long-métrage dans lequel Christian Navarro va s’illustrer

Halston Sage, Jonah Platt, Gregg Sulkin, Will Peltz, Chrissie Fit, Zach Reino et Christian Navarro joueront dans le film #TheList On y suivra une jeune fille qui, après avoir découvert que son fiancé a couché avec une célébrité, décide d’en faire autant (Source | @FilmUpdates) pic.twitter.com/Z7qUJYQu5z — Hush – CinéSéries News (@127_bastien) November 8, 2021

L’acteur américain qui a joué dans 13 Reasons Why fera son retour sur les écrans dans un long-métrage d’une intrigue assez particulière. Cette dernière décrit un couple qui s’est donné pour défi de coucher avec une liste de célébrités.

En effet, les deux partenaires du couple sont convaincus que rencontrer certaines célébrités est une occasion très rare. Quand le futur mari annonce avoir couché avec une star de la liste, il doit s’attendre à une réplique de sa compagne. Cette dernière, emmenée par la soif de vengeance et de compétition, fera de même. De plus, la compagne du jeune homme pourra être soutenue par la grande facilité que lui offre sa meilleure amie. Cependant, la compétition prend une tournure qu’aucun des membres du couple n’avait vu venir.

C’est ainsi que l’héroïne du long-métrage fera la rencontre d’un serveur qu’elle trouvera plus attirant que son futur mari. Pour l’heure, la date de sortie du film n’a toujours pas été communiquée tout comme son titre. Aussi, le casting demeure jusque-là incomplet. Dans les prochains jours, on devrait s’attendre à de nombreuses autres révélations.

À la découverte de Christian Navarro

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christian Lee Navarro (@christianleenavarro)

Christian Navarro est un jeune acteur qui s’est révélé au public au moyen de la série 13 Reasons Why. Né le 21 août 1991 à New York, le jeune garçon de l’époque grandira dans le Bronx. C’est d’ailleurs là où il va vite se rendre compte de son talent pour la comédie.

Grâce au soutien de ses parents, la carrière de Christian sera lancée dans le long-métrage Le jour des morts vivants : contagium en 2005. Il y joue un jeune garçon infecté. Plus tard, il parvient à décrocher un petit rôle dans Run It au cours de l’année 2009. Soulignons que sur cette même lancée, il était déjà apparu une première fois dans la série New York, section criminelle en 2007.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christian Lee Navarro (@christianleenavarro)

Le jeune homme prend ensuite un peu de recul avec les plateaux de tournage afin de mieux penser à ses études. Il fera son retour en 2014. Certes, le cinéma va prendre du temps à lui ouvrir les portes. Toutefois, l’acteur réussira à connaître du succès à la télévision. Grâce à la série Taxi Brooklyn ainsi que The Affair, Christian se permet de faire un retour remarquable.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christian Lee Navarro (@christianleenavarro)

Il va alors apparaître dans Rosewood pour finalement obtenir un rôle récurrent au sein de la série Vinyl. Cette dernière va lui permettre d’attirer l’attention du public et il sera à nouveau redécouvert l’année qui va suivre dans 13 Reasons Why. Dans cette série, il incarne Tony Padilla, qui n’est autre que le lycéen énigmatique et ami de Hannah Baker l’héroïne. L’interprétation de Tony va propulser Christian Navarro au classement des stars mondiales. Cela fera de lui un des acteurs les plus admirés du petit écran.