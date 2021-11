Snowpiercer saison 3 : Bonne nouvelle pour les fans… La date de sortie du troisième volet confirmée !

On va revoir le transperceneige dans pas longtemps. En effet, la chaîne américaine chargée de la diffusion de la série Snowpiercer vient d’annoncer la date de sortie de son troisième volet. Pour les plus impatients, il ne reste plus que quelques mois. On vous en dit plus dans la suite.

La saison 3 de Snowpiercer pour bientôt

Les fans de la série Snowpiercer seront parmi les plus heureux du moment. La chaîne américaine qui la diffuse vient de confirmer la date où on embarquera à nouveau dans de nouvelles aventures. Ainsi donc, les fans de la série devront prendre le rendez-vous pour le 24 janvier 2022.

Pour les habitués de la plateforme de streaming Netflix, il faudra attendre le lendemain. Dans cette nouvelle saison de Snowpiercer, on est certain de retrouver Mélanie Cavill. En effet, l’actrice a été aperçue à moult reprises sur les plateaux de tournage.

Aussi, le personnage incarné par Jennifer Connely pourrait également apparaître via des flashbacks. Enfin, la possibilité que Mélanie ait survécu au grand froid n’est plus à écarter. Toutes les questions trouveront leurs réponses d’ici quelques semaines.

De nouveaux visages dans la saison 3

Le casting de Snowpiercer a été marqué par l’arrivée d’une nouvelle actrice et d’autres têtes. Il s’agit entre autres de Archie Panjabi qui s’était déjà illustré dans la série The Good Wife. Cette dernière incarnera certainement un des membres de Big Alice.

Toutefois, on pourrait la retrouver dans le rôle d’un personnage ayant un lien avec le passé d’un des héros de la série. Pour l’heure, aucune information n’a encore été divulguée sur le rôle qu’elle jouera précisément. Les doutes seront levés en janvier 2022 ou peut-être dans une interview.

Becky Clements a souligné dans un entretien avec Dealine que Panjabi ne sera cependant pas le seul nouveau visage qui complètera le casting. Selon le producteur exécutif de la série, d’autres personnages moins âgés marqueront la saison 3. « Nous avons un important et nouveau personnage dans la saison 3, et quelques personnages plus mineurs, qui apporteront de nouvelles informations dans notre monde », avait-il déclaré.

À propos de la saison 2 de Snowpiercer

La saison 3 de Snowpiercer est bien en route et une saison 4 a déjà été commandée. Les téléspectateurs peuvent être tranquilles concernant l’avenir de la fiction. Rappelons aussi que la deuxième saison de la série a été une partie incroyable.

Partant de l’introduction de M. Wilford joué par Sean Bean à la vie sur Big Alice, il y a eu assez de faits poignants. La mort présumée de Mélanie dans le final et le réchauffement de la Terre ne sont pas à mettre en marge. Tous ces nombreux points font grimper les tensions en attendant la saison 3.

On voyait Layton se lancer dans un voyage à bord d’un train de pirates à la fin de la saison 2. Ce dernier était en compagnie de ses meilleurs alliés et des confidents de son plus grand ennemi.

De l’autre côté sur le transperceneige, Wilford essayait de garder son pouvoir. Il doit également faire face au détachement de son train en évitant la mort de justesse par la même occasion. La suite de la série de TNT et Netflix a bien l’air savoureuse. Rendez-vous pris donc pour janvier 2022.