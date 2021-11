Le règne animal : Partons à la découverte de la faune grâce à la nouvelle série animalière de Netflix !

La plateforme de streaming Netflix n’a pas fini de rendre joyeux ses abonnés. Les grands admirateurs de la nature seront comblés à coup sûr. Cette fois, c’est à travers une série documentaire que ces derniers partiront à la découverte d’animaux sauvages. Intitulée Le règne animal, la série nous embarque dans une aventure plus que passionnante. On vous en dit plus dans la suite.

Le règne animal, le documentaire animalier extraordinaire

Les amoureux de la nature et surtout des animaux, découvriront sous peu Le règne animal, un nouveau documentaire animalier produit par Netflix. Il suit la ligne d’une série composée de plusieurs épisodes. Chacun de ces derniers sera présenté par un narrateur spécifique et centré sur une famille d’animaux sauvages.

Au total, Le règne animal va nous immerger dans le quotidien de huit différentes familles. Parmi ces dernières, on retrouve une famille de chiens sauvages, tout comme une mère lionne. Les téléspectateurs suivront également la vie d’un kangourou sans oublier celle d’une géante pieuvre demeurant au sein de l’Océan Pacifique.

Par ailleurs, Le règne animal est passé tout près de ne jamais voir le jour. La raison est toute simple et est liée à la crise sanitaire. En effet, le producteur de la série, Bill Markham soulignait que de sérieuses entrevues avaient eu lieu au sujet de la poursuite du projet. Heureusement, des solutions ont pu être trouvées afin de permettre au tournage de suivre sa lancée malgré la pandémie.

Embarquez dans diverses découvertes

Dans Le règne animal, chaque partie est dédiée à un animal sauvage et surtout, on aura un narrateur différent en fonction des épisodes. Il faudra alors compter sur les voix de plusieurs narrateurs talentueux à l’instar de Bryan Cranston de Breaking Bad et de Malcolm.

Rashida Jones de The Office et On The Rocks va également faire parler son talent. Rebel Wilson qui s’est déjà illustré dans The Hit Girls et Le Coup du siècle sera également sur le coup. Enfin, Pedro Pascal de The Last Of Us et Narcos ne restera pas en marge de ce documentaire fabuleux.

Les producteurs exécutifs de cette fiction répondent aux noms de Martha Holmes et de Tom Hugh-Jones. À la tête de la production, on retrouve Anuschka Schofield, Alex Minton, ainsi que Adrian Seymour, sans oublier Rob Morgan. Précisons que les magnifiques images de Le règne animal sont accompagnées par des mélodies qu’on doit à Jasha Klebe.

Le règne animal : quand sera disponible la série documentaire ?

Les abonnés de la plateforme de streaming Netflix pourront déjà savourer cette magnifique série documentaire dès ce mercredi 10 novembre 2021. Les huit épisodes de Le règne animal saison 1 ont été programmés pour être disponibles à 9h01. Il est donc temps de partir à la découverte d’images spectaculaires de notre planète. Netflix vous offre aujourd’hui la possibilité de contempler ses habitants qu’on n’a pas l’occasion de souvent rencontrer.