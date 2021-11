Orphan : First Kill : Esther marque son retour dans le préquel de la fiction originale et semble toujours la même !

De nombreux téléspectateurs avaient frissonné devant la fiction Esther de Jaume Collet-Serra sortie en 2009. Après pratiquement douze ans, la petite fille de l’époque fait son retour et cette fois dans Orphan : First Kill. Ce dernier est le préquel de l’œuvre originale et il faudra encore compter sur Isabelle Fuhrman pour incarner Esther. À en croire les images, cette dernière n’a presque pas changé. On vous en dit plus dans la suite.

Il y a les autres petites filles, et il y a Esther

⏯ Orphan: First Kill ▪️ Isabelle Fuhrman reprendra son role d’Esther. ▪️ Le film réalisé par William Brent Bell sera la prequelle du film Esther. #OrphanFirstKill #Esther #IsabelleFuhrman pic.twitter.com/i7eTpRFy6c — Addict News (@LesAddictsNews) November 6, 2021

Le public découvrait Esther au cours du mois de décembre 2009. La fiction portait sur une orpheline du même nom. D’une apparence normale, elle parvient à trouver une vie heureuse auprès d’une famille très aimable. Cependant, les choses vont prendre très vite une autre tournure.

En effet, la petite fille incarnée par Isabelle Fuhrman va devenir violente vis-à-vis de ses proches. Ses petits frères et sœurs adoptifs seront même les plus visés. Ce n’est qu’à la fin du film qu’on parvient à se rendre compte de ce qui explique cette violence d’Esther.

Celle que l’on croyait être une petite fille était plutôt une adulte psychopathe souffrant de nanisme. Esther s’est échappée d’un hôpital psychiatrique estonien et en vrai, s’appelle Lena Klammer.

Elle aurait assassiné les membres de la première famille qui l’a adoptée et ambitionnait faire de même aux nouveaux parents. Les spectateurs après avoir suivi Esther dans les salles étaient presque tous emballés de frissons.

Le préquel s’annonce flippant avec le retour d’Esther

On retrouvera Esther dans Orphan : First Kill, douze ans après qu’elle se soit illustrée dans le film de Jaume Collet-Serra. Avec Orphan : First Kill, les téléspectateurs ne devraient pas s’attendre à une suite du premier long-métrage.

D’ailleurs, la soi-disant jeune fille mourrait à la fin de ce dernier. Il s’agira en vrai d’un préquel. On sera embarqué dans l’histoire d’Esther à son arrivée aux États-Unis. Celle-ci se déroule donc à la suite de son évasion en Estonie et de son premier meurtre.

Pour l’incarner, Isabelle Fuhrman sera au rendez-vous. Toutefois, il ne s’agit plus de la fillette de 12 ans de l’époque, mais d’une jeune femme de 24 ans. Dans l’optique de lui donner un air plus jeune, la réalisation se chargera de faire usage d’effets visuels et de maquillage.

L’actrice n’a pas manqué de faire découvrir à sa communauté son nouvel aspect dans la peau d’Esther. Sur son compte Instagram, on retrouve une photo du tournage d’Orphan : First Kill. Le résultat est stupéfiant.

À propos d’Orphan : First Kill

Isabelle Fuhrman de retour dans son rôle d’Esther sur le tournage du film « Orphan First Kill ».🔪 L’histoire se concentrera sur Esther qui s’échappe d’un hôpital psychiatrique en se faisant passer pour la fille disparue d’une famille riche. pic.twitter.com/I9nZs6DMzZ — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) November 4, 2021

Il y a quelques mois, Isabelle Fuhrman avait abordé la sortie du préquel de Esther. Dans ses propos, elle soulignait que le film est loin de ce que la plupart des gens pensent. Cela reste une des raisons qui a poussé la jeune femme à y revenir.

Pour elle, le fait qu’une actrice adulte reprenne un rôle qu’elle avait joué enfant est innovant. « À l’époque, je jouais une adulte cachée dans un corps d’enfant, mais j’étais une enfant. Cette fois, je suis une adulte, et je dois me comporter comme une enfant de 10 ans », avait-elle déclaré. Pour l’instant, la date de sortie d’Orphan : First Killi reste toujours inconnue.