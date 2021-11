One Piece : Netflix dévoile le casting de la série en live action dans une vidéo !

On en sait plus sur le casting de l’adaptation de l’anime One Piece en cours de projet pour la plateforme de streaming…

L’un des projets osés de Netflix, c’est de vouloir adapter le célèbre manga One Piece en série. Alors que le débat fait rage sur la toile parmi les fans pour savoir si c’est une bonne idée ou pas, le projet se poursuit. Déjà, la plateforme de streaming dévoile le casting de sa série dans une vidéo…

One Piece : un célèbre shonen qui traverse les générations !

🚨OFFICIEL : Netflix présente son casting des Mugiwaras pour la série live action de One Piece ! 🏴‍☠️☠️ pic.twitter.com/v4flnWJ3H1 — Gaak.fr (@gaak_fr) November 9, 2021

Le manga One Piece est apparu en 1997, c’est une création d’Eiichirō Oda. Ce shonen suit les aventures d’un jeune adolescent pas comme les autres nommé Luffy. Il est un pirate et sa raison d’être est de devenir le roi des pirates. Pour que ce rêve devienne réalité, il lui faut trouver un trésor antique, le One Piece.

Pour accomplir cette mission qu’il s’est donné, Luffy peut compter sur ses pouvoirs qui lui permettent d’être élastique, mais surtout, sur son fidèle et loyal équipage. Jusqu’à présent, les aventures de Luffy se poursuivent encore. Cependant, c’est sous forme d’anime dorénavant, et les épisodes disponibles sont au nombre de 998 actuellement.

Le succès de One Piece est planétaire, et c’est le manga le plus vendu au monde. En juillet 2021, le nombre d’exemplaires vendus s’estimait à plus de 490 millions. Il faut savoir que dès la sortie de chaque tome, il a immédiatement occupé la 1ère place. Il y a même eu un record avec le tome 67 du manga japonais, qui s’était vendu à plus de 4,05 millions d’exemplaires.

Le casting de One Piece

Voici les premiers membres du casting de la série live-action #OnePiece de Netflix. Iñaki Godoy jouera Monkey D. Luffy

Mackenyu jouera Roronoa Zoro

Jacob Gibson jouera Usopp

Emily Rudd jouera Nami pic.twitter.com/6eVSFaUkPO — Infos Séries FR (@InfosSeriesFrc) November 9, 2021

Après que la plateforme de streaming ait adapté l’anime Death Note, la critique n’a pas été très favorable. En ce moment aussi, une série en live action de Cowboy Bebop est en projet, comme c’est le cas pour One Piece. Cependant, l’un comme l’autre des 2 projets laissent la plupart des fans de manga mitigés quant au résultat. Il faut espérer que le résultat soit bien meilleur que celui avec Death Note.

Dirigée par Steven Maeda, l’adaptation en série live action de One Piece est attendue pour 2022. Il a révélé il y a peu, que c’est surtout sur l’arc East Blue que la série va se concentrer. Pour ce qui est du casting, c’est sur twitter qu’il a été dévoilé dans une vidéo, par Netflix il y a peu.

On découvre ainsi Iñaki Godoy dans le rôle principal de Monkey D. Luffy. Il y a aussi Mackenyu Arata qui entre dans la peau de Roronoa Zoro, et Nami est jouée par Emily Rudd. Le rôle d’Usopp est interprété par Jacob Romero Gibson, et concernant Sanji, ce sera Taz Skylar.

Plusieurs collaborations ont conduit à la série One Piece, ce qui laisse penser que l’œuvre sera vraiment intéressante. Déjà, elle est produite par Tomorrow Studios, qui a travaillé avec l’éditeur original Shueisha, mais également le créateur original du manga, Eiichirō Oda. Ce dernier est le producteur exécutif de l’adaptation. Il a aussi affirmé que le casting est le fruit d’une grande recherche intensive. Les fans en seront peut-être rassurés…