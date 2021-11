Devil May Cry : Que sait-on jusqu’à présent sur la série animée Netflix ?

Ils sont certainement très nombreux à attendre l’arrivée de la série animée Devil May Cry sur Netflix. Découvrez tout à propos de ce projet.

Cela fera bientôt trois ans qu’on l’attend. Pour l’heure, on peut affirmer que l’adaptation en série animée de la licence vidéoludique est en bonne voie. D’ailleurs, selon le créateur Adi Shankar, de nombreuses saisons s’apprêtent à voir le jour. On vous en dit plus dans la suite.

Adi Shankar donne des nouvelles de Devil May Cry

Une adaptation animé de #DevilMayCry a été annoncée sur Netflix avec le producteur de Castlevania Adi Shanker ! pic.twitter.com/BVQFnGMehq — Gaak.fr (@gaak_fr) November 7, 2021

Annoncée depuis novembre 2018, la série animée Devil May Cry destinée à la plateforme de streaming Netflix sera bientôt disponible. C’est en tout cas ce que semble indiquer le producteur Adi Shankar. Au cours d’une interview accordée à IGN, ce dernier a évoqué le futur de la série.

L’homme a notamment laissé entendre que le co-créateur Alex Larsen a même déjà terminé l’écriture du scénario de la saison 1. « Les scripts de la saison 1 sont terminés », a-t-il déclaré. Adi a également souligné que ces derniers sont exceptionnels et se voit très motivé pour la suite. « Ils sont super. Je ne pourrais pas être plus excité », avait-il conclu.

Selon les propos du producteur, la première saison de Devil May Cry va embarquer huit épisodes. Toutefois, l’histoire ne connaîtra pas une si vite fin. En effet, à l’instar de Castlevania, la série animée Netflix dont Adi est chargé de la production prévoit s’étendre sur plusieurs saisons.

Certes, l’homme n’a pas révélé plus de détails sur l’histoire en elle-même. Cependant, il a confirmé qu’on y retrouvera de nombreux personnages de la franchise Devil May Cry. « Je peux confirmer que Vergil est dedans, ainsi que Lady, et bien sûr Dante aussi », précisa-t-il.

La production va certainement se mettre en marche durant l’année 2022. Pour l’heure, aucune autre information n’a circulé en ce qui concerne la date de sortie de la série d’animation. Ce dont on est sûr c’est que Devil May Cry fera son arrivée sur Netflix.

La collaboration avec Capcom est un rêve pour Adi Shankar

On a des infos sur l’anime Devil May Cry de Netflix ! – L’histoire s’étendra sur plusieurs saisons ;

– Le scénario de la 1ère saison est terminé (8 épisodes) ;

– Vergil et Lady apparaitront aux côtés de Dante. On a HÂTE. pic.twitter.com/EkbsuvxRFP — JV – Jeux vidéo (@JVCom) November 6, 2021

Selon les propos de Adi Shankar, le fait d’exercer avec Capcom est un véritable rêve qui se concrétise. L’équipe toute entière offre son soutien à l’homme, qu’elle soit du côté du management ou de celui créatif.

L’homme a travaillé de façon directe avec Hiroyuki Kobayashi. Ce dernier est un légendaire de Capcom qui avait exercé sur le DMC original tout comme sur les jeux Redisent Evil. On le retrouvait également sur le DMC Devil May Cry : The Animated Series, datant de 2007. À l’époque, c’était le studio d’animation Madhouse qui s’était chargé de la production.

Adi n’est pas près d’oublier sa merveilleuse expérience avec Kobayashi-san. L’homme est totalement heureux d’exercer son activité avec Capcom. Selon lui, rien qu’à voir leur bibliothèque, c’est presque impossible d’imaginer qui pourrait se tenir à leur table et faire mieux. En 2018, Adi Shankar affirmait dans une interview qu’il avait dû acquérir les droits de la licence DMC en personne.

D’après ses révélations, l’homme voulait éviter que des incompétents d’Hollywood saccagent l’œuvre. Il va donc falloir attendre un peu pour enfin savourer Devil May Cry qu’on espère depuis.