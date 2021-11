Red Notice : Retrouvez le nouveau blockbuster sur la plateforme de streaming Netflix !

Êtes-vous prêts à embarquer dans un film d’action américain d’exception ? Si vous souhaitez vous en mettre plein la vue grâce à un des meilleurs longs-métrages de ce genre, la solution est toute trouvée. Bientôt disponible sur Netflix, Red Notice va certainement combler vos attentes. On vous en dit plus dans la suite.

Red Notice, le film d’action qui a nécessité un budget colossal

On ne se lassera jamais de sa manière de dire « Bordeaux ». Dwayne Johnson mais aussi Gal Gadot et Ryan Reynolds cassent tout dans le film Red Notice, dispo dès maintenant ! pic.twitter.com/5RehI7vvLR — Netflix France (@NetflixFR) November 12, 2021

La production de Red Notice a poussé la plateforme de streaming à déployer la lourde artillerie, surtout en termes de budget. Des stars appelées au casting, aux différents effets spéciaux qui foisonnent, il y a de quoi perdre la tête devant Red Notice. On peut être certain que les fans de films d’action seront ravis d’apprendre qu’il y a encore de vrais longs-métrages répondant à ce genre.

Hollywood a peut-être oublié la bonne formule, mais vous pouvez encore être comblé autrement. Red Notice a été écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber. Ce dernier vient remettre les choses à leur place en proposant aux abonnés Netflix un spectacle combinant tous les éléments d’un long-métrage parfait. Red Notice s’accompagne en effet d’un synopsis immergeant, d’acteurs talentueux, ainsi que d’action et d’humour comme il en faut.

having waaaay too much fun putting your tweets on a Times Square billboard #RedNotice pic.twitter.com/pW4qHJyh7f — NetflixFilm (@NetflixFilm) November 10, 2021

Le film nous entraîne dans le quotidien d’un agent du FBI. Ce dernier va être obligé de faire équipe avec le deuxième meilleur dérobeur d’œuvre d’art mondial. L’objectif, c’est de parvenir à mettre la main sur la voleuse la plus recherchée sur Terre. Toutefois, il s’avère que cette mystérieuse criminelle est bien douée pour charmer et entuber les deux hommes. La bande-annonce de Red Notice est déjà disponible et pourrait vous faire saliver.

Du lourd au casting de Red Notice

Pour la production de Red Notice, la réalisation n’y est pas allée de main morte. En effet, on y retrouve de nombreux cadors du cinéma. Si vous avez déjà eu à suivre la bande-annonce, vous avez certainement pu remarquer la présence de Dwayne Johnson. L’acteur est devenu une pièce centrale dans les films d’action. Plusieurs téléspectateurs l’ont découvert grâce aux films de la franchise Fast and Furious. Dwayne incarnera le redoutable agent du FBI.

Red Notice, filme estrelado por Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds, estreia amanhã na Netflix. pic.twitter.com/jmiWXQEn8N — Séries TV Show BR (@SeriesTWBZ) November 11, 2021

À ses côtés, il faudra compter sur deux autres acteurs bien connus du cinéma américain. Il s’agit entre autres de Ryan Reynolds qu’on connaît pour Deadpool et Free Guy. Ryan va jouer le rôle du second plus grand voleur d’œuvres d’art. Enfin, ce sera Gal Gadot de Wonder Woman et de Fast and Furious qui va incarner la talentueuse et mystérieuse criminelle. D’autre part, il n’y a pas que ces trois noms qui vont s’illustrer dans Red Notice.

Le film a le privilège d’accueillir d’autres acteurs emblématiques dans son casting. On retrouvera ainsi Ritu Arya qu’on a vu dans Umbrella Academy et Last Christmas. Il faudra aussi souligner la présence de Chris Diamantopoulos de The Office tout comme de nombreux autres acteurs très célèbres.

Red Notice est déjà sorti depuis près d’une semaine en accès illimité uniquement dans les salles de cinéma américaines. Sa sortie officielle sur Netflix est pour ce vendredi 12 novembre 2021. Apprêtez-vous à embarquer dans une aventure riche en action comme vous les aimez.