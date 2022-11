1899 : une explication concrète pour comprendre la série tordue de Netflix !

Si vous aimez The Dark, vous pourriez apprécier 1899, la nouvelle série de Netflix. Le début est assez classique, vous pensez qu’il y a une entité qui peut hanter le bateau. La réalité devient vite différente.

Difficile de comprendre où les scénaristes veulent en venir et il faudra vraiment attendre les dernières minutes pour éventuellement comprendre le concept.

Toutefois, la fin soulève d’autres questions et vous n’aurez pas de réponses.

Impossible pour l’instant de savoir si une saison 2 est prévue pour 1899.

Toutefois, ne lisez pas la suite de cet article si vous n’avez pas visionné cette série, il y a quelques éléments de l’histoire évoquée.

Pourquoi on ne comprend rien à 1899 ?

Netflix a l’art et la manière de diversifier ses contenus, le groupe propose des films de Noël, des séries sombres ou un peu trop violentes.

Il y a aussi des productions difficiles à comprendre et c’est le cas de 1899.

The Dark avait déjà entraîné de nombreuses interrogations et les théories les plus loufoques avaient pu voir le jour.

Les créateurs reviennent donc sur le devant de la scène avec 1899 et si vous ne comprenez rien, c’est tout à fait normal ! Vous n’êtes clairement pas le seul.

Vous pensez que la réalité se déroule à bord du bateau, mais ce n’est pas vrai puisqu’il s’agit d’une simulation.

En effet, les protagonistes sont endormis dans une salle et envoyés dans une sorte d’univers qui peut changer en fonction des tunnels qu’ils peuvent emprunter.

La grande question, c’est pourquoi ? Les parents d’un petit garçon se retrouvent confrontés à la maladie, ils tentent alors de sauvegarder l’esprit de celui-ci et de trouver une solution pour le soigner.

En ce qui concerne Henry Singleton, il est donc le propriétaire des bateaux et c’est donc le père de Maura. Par contre, le petit garçon trouvé sur l’autre bateau abandonné est le fils de Maura et de Daniel. Il y a par contre une complexité, car les personnes dans la simulation n’arriveraient plus à se réveiller dans le monde réel.

Maura serait à l’origine de la simulation

Voulant passer du temps avec son fils avant qu’il perde la vie, elle décide de créer la simulation qui est donc gérée par son père.

Apparemment, le frère a une part problématique puisqu’il empêcherait les personnes de sortir.

À la fin de 1899, il écrit à Maura qui a réussi à retrouver la réalité grâce à son compagnon qui avait donc changé le code du triangle.

Par contre, il y a une grosse incertitude concernant le lieu où elle se trouve et il faudra sans doute attendre la prochaine saison pour éventuellement comprendre l’intérêt de ce vaisseau.

Que deviennent les autres passagers ? Impossible de le répondre au vu de la fin de cette série dévoilée il y a quelques jours sur Netflix.