Netflix : ce nouveau grand film d’action aux effets spéciaux fous va vous en mettre plein les yeux

Troll est un nouveau film d'action et d'aventure fantastique qui sortira sur Netflix le 1er décembre. Il est réalisé par Roar Uthaug (qui a réalisé le film Tomb Raider).

Cette nouveauté est basée sur les légendes norvégiennes qui racontent que des créatures maléfiques, des trolls monstres, vivaient dans les montagnes et forêts de Norvège.

Ce film dure près de 2 heures et suit l’histoire du réveil d’un ancien troll dans une montagne norvégienne, et un groupe hétéroclite d’experts et scientifiques doit se réunir pour essayer de l’empêcher de faire des ravages mortels.

Un film aux effets spéciaux impressionnants et au suspense haletant qui devrait ravir les fans des sagas Jurassic Park, Jurassic World, King-Kong ou encore Godzilla.

Troll : de quoi parle le film ?

Voici le synopsis officiel du film : « Lorsqu’une explosion dans une montagne en Norvège réveille un ancien troll, les autorités font appel à une paléontologue intrépide pour l’empêcher de semer le chaos. »

Au plus profond de la montagne du Dovre, quelque chose de gigantesque se réveille après avoir été piégé pendant mille ans.

Détruisant tout sur son passage, la créature s’approche rapidement de la capitale de la Norvège. Mais comment arrêter quelque chose que vous pensiez n’exister que dans les contes norvégiens ? La bande-annonce commence par ce qui semble être une catastrophe naturelle (tremblement de terre) de haute intensité ressentie par les habitants. Mais bientôt, ils trouvent la moitié de leur maison détruite par quelque chose d’inconnu, peut-être un monstre ?

Bientôt, la catastrophe prend un intérêt national et un groupe d’individus nommés doit trouver un moyen de sauver leur peuple avant que de nouvelles destructions ne fassent des ravages.

Voici ce que le réalisateur a déclaré à propos du développement du film pour Netflix :

« Troll est une idée qui se développe dans le fond de mon esprit depuis plus de 20 ans. Pouvoir enfin la réaliser avec les personnes enthousiastes et ambitieuses de Netflix et de Motion Blur est vraiment un rêve devenu réalité. Je suis impatient de lâcher ce monstre norvégien sur le monde. »

Troll est un film qui reflète les préoccupations modernes selon lesquelles la cupidité humaine deviendra notre destin collectif alors que nous détruisons la nature. Cette préoccupation environnementale est ce qui guide le conflit entre les différents personnages du film, alors que le gouvernement norvégien tente de décider s’ils doivent faire face à la menace de ce monstre avec les poings ou avec le cœur. Bien sûr, Troll, comme quasiment tous les films du genre, met en avant l’ingéniosité humaine face à l’adversité.

Date de sortie et bande-annonce de Troll

Le film sortira le jeudi 1er décembre sur Netflix en France . Vous pouvez regarder sa bande-annonce ci-dessous.

Lors de l’annonce initiale, David Kosse, vice-président des films originaux internationaux chez Netflix, a commenté :

« Nous sommes incroyablement fiers de présenter au monde un projet norvégien de cette envergure avec Roar Uthaug et Motion Blur. Roar est un cinéaste extrêmement compétent et je suis impatient qu’il retourne à ses racines norvégiennes avec ce film ambitieux et amusant. »

Les producteurs Espen Horn et Kristian Strand Sinkerud ont ajouté :

« Nous sommes ravis de donner vie à Troll, une figure de conte norvégien, jouée, réalisée et produite par des Norvégiens pour le marché mondial. Chez Motion Blur, nous sommes ravis d’annoncer enfin cette collaboration avec le réalisateur Roar Uthaug et Netflix. »

Alors, êtes-vous tentés de voir ce film ?