Films de noël sur Netflix : quelles sont les stars emblématiques que vous allez pouvoir retrouver cet hiver sur votre écran ?

Noël arrive à grands pas. C’est l’heure d’allumer votre poêle et de vous installer confortablement dans votre canapé avec un chocolat chaud dans la main et un plaid sur vos jambes pour regarder un bon film de noël. Et cette année encore, vous allez être gâtés ! Vos stars préférées s’invitent sur vos écrans pour que vous puissiez passer un excellent moment.

Chad Michael Murray : la star experte en film de noël

Chad Michael Murray alias Lucas dans la célèbre série Les Frères Scott , revient en force en cette fin d’année avec un film de noël qui sortira très prochainement. Il s’intitulera Un noël sous son aile et sera disponible sur Netflix à partir du jeudi 1er décembre.

Il tient bien évidemment le rôle masculin principal du film où il incarnera à priori un serveur qui fera chavirer le cœur d’une jeune médecin prometteuse.

Depuis quelques années, Chad Michael Murray s’est reconverti dans les films de noël pour le plus grand bonheur de ces fans (principalement féminines !). Ces anciens téléfilms sont d’ailleurs régulièrement rediffusés en fin d’année.

De quoi attendre les fêtes avec des étoiles plein les yeux !

Justin Hartley : le beau gosse par excellence

Ce nom ne vous dit rien ? Et pourtant, son visage ne vous est pas inconnu car il s’agit d’un des acteurs principaux de la série This is Us.

Ce beau gosse talentueux arrive sur Netflix dans le film The Noel Diary (ou Le Journal de Noël ). Il incarne avec sensibilité un auteur de best-seller du nom de Jake Turner qui, après le décès de sa mère, rentre chez lui et découvre un journal intime qui va changer sa vie et celle d’une mystérieuse jeune femme.

C’est à partir de là que cette histoire de noël va démarrer. Son interprétation est juste, sensible et percutante et son charisme naturel est clairement un plus ! En somme, The Noel Diary c’est 1h39 de pur bonheur !

Freddie Prinze Jr. : un rôle à la hauteur de son talent

Que vous soyez du genre film comique avec Scooby-Doo ou plutôt film d’horreur avec Souviens-toi l’été dernier, vous connaissez forcément Freddie Prinze Jr. Acteur multi-facettes , il a également fait des apparitions dans de nombreuses séries comme 24h chrono ou encore Bones.

Le voici de retour cette année dans le film de noël Christmas With You que vous pourrez voir sur votre plateforme de streaming.

Il y joue le personnage de Miguel, un veuf qui va faire chavirer le cœur d’une star de la pop venue de mettre au vert. Une romance comme on les aime qui donne le sourire.

La saison des films de noël a bel et bien démarré avec son lot de nouveautés. Une manière d’attendre les fêtes tout en luttant contre la grisaille ambiante. Sortez les plaids et les boissons chaudes : il ne vous reste plus qu’à choisir par quel film de noël vous allez commencer !