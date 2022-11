Netflix : Les 5 séries les plus effrayantes à découvrir pour une soirée bien flippante

Pour celles et ceux qui souhaitent se faire peur à travers une série, nous vous avons concocté un article avec notre sélection des 5 séries les plus flippantes. De quoi vous donner envie d’allumer votre télé !

1 – The Midnight Club

The Midnight Club retrace les aventures d’un groupe de 8 adolescents qui s’intéressent aux évènements paranormaux. En fin de vie et logeant dans un hospice, ces ados vont conclure un pacte qui va leur procurer des sueurs froides.

Le premier qui ne sera plus de ce monde devra faire en sorte d’envoyer aux autres un message venu de l’au-delà. Pour se faire, ils réunissent tous les membres du Club chaque soir à minuit.

C’est indéniablement une série d’épouvante, bien ficelée et addictive.

Cette série sortie en 2022 ne comporte actuellement qu’une saison avec 10 épisodes. Pour l’heure, il n’y a pas d’annonce officielle pour une saison 2 mais le dernier épisode de la saison 1 laisse clairement entrevoir une suite.

2 – The haunting of Hill House

Cette série de 2018 retrace en 10 épisodes un drame familial mêlant terreur et suspense. Ames sensibles s’abstenir car l’angoisse est bien au rendez-vous du début à la fin.

Quoi de plus flippant qu’un film qui se déroule dans une maison hantée plongée dans l’obscurité ? C’est exactement ce qui se passe dans cette série.

Une fratrie obligée de revenir dans sa maison d’enfance, des apparitions spectaculaires, des effets spéciaux bien pensés, une tension permanente… tout est réuni pour vous faire passer un bon moment.

3 – The Haunting Of Bly Manor

The Haunting Of Bly Manor fait office de saison 2 à The haunting of Hill House. Cette série de 2020 s’inscrit dans la même lignée que la précédente.

L’histoire est tout de même un peu plus tirée par les cheveux mais on est quand même tenu en haleine du premier au dernier épisode. Le jeu d’acteurs est captivant mais il ne faut pas lâcher la série trop longtemps pour bien comprendre l’intrigue et les rebondissements.

Mike Flanagan signe ici un une suite dans la continuité de The Hauting of Hill House à la hauteur de son talent.

4. Sermons de minuit (Midnight Mass)

A travers Sermons de minuit, Mike Flanagan aborde la thématique de la foi, de l’au-delà (thème qui lui est cher) et de la vie après la mort au travers de son personnage principal représenté par un prêtre charismatique.

Fidèle à lui-même, un climat de tension et de suspense se dresse en toile de fond dans chaque épisode. De quoi vous tenir bien éveillé jusqu’à la fin.

C’est une série bien ficelée qui ne tombe pas dans le cliché du film d’horreur kitch mais qui, à l’inverse, est bien pensé et surtout très bien joué. C’est même selon nous l’une de ses meilleures séries.

Seul petit bémol, on aurait aimé avoir plus que 7 épisodes tellement la série sortie en 2021 est haletante !

5- Black Summer

La première saison a été diffusée en 2019 et la seconde était disponible deux ans plus tard en 2021. Autant dire que les nerfs des fans de la saison 1 ont été mis à rude épreuve. Chaque saison comporte 8 épisodes donc vous pourrez la dévorer rapidement.

L’histoire est simple mais efficace. Une femme se trouve séparée de sa fille après avoir perdu son mari. Elle va donc tout mettre en œuvre pour la retrouver, quitte à braver tous les dangers.

On est clairement ici dans une série post-apocalyptique où les zombies sont bien présents donc certains peuvent ne pas adhérer au concept mais dans l’ensemble la série est très bien faite et on se trouve immergé dans l’histoire du début à la fin.