Si vous avez aimé « Virgin River », ces 3 séries disponibles sur Netflix sont à regarder absolument !

Si Mel Monroe, Paige, Lilly, Connie et Calvin de Virgin River font partie de vos personnages préférés, toutes séries confondues, et que vous avez hâte que la saison 5 soit enfin diffusée pour les retrouver, rassurez-vous.

Nous avons en effet trois séries à vous conseiller pour patienter : “Toujours là pour toi”, “Ginny & Georgia” et “Northern Rescue”. Si vous n’en avez pas encore entendu parler, ou bien que vous hésitiez à les regarder, il est grand temps pour vous d’en savoir un peu plus à leur sujet.

Toujours là pour toi : amies pour toujours ?

Tully Hart (Katherine Heigl) et Kate Mularkey (Sarah Chalke) sont deux amies qui, malgré toutes les vicissitudes de l’existence, ont toujours été là l’une pour l’autre. Quoi qu’il arrive à l’une, l‘autre est toujours là pour l’aider, la consoler, la conseiller, la soutenir. Mais la vie n’est pas toujours faite de bonnes surprises et elles vont en faire l’expérience toutes les deux.

Là, l’équilibre qui a toujours fait la relation entre ces deux meilleures copines qui, depuis qu’elles sont adolescentes, ont toujours pu compter l’une sur l’autre, risque se retrouver plus fragile qu’elles ne l’auraient imaginé.

La première saison de la série (16+) est disponible sur Netflix et la première partie de la deuxième saison de Toujours là pour toi arrive sur Netflix le 2 décembre 2002.

Ginny & Georgia : entre adolescence et vie d’adulte

Toujours décalée par rapport aux autres mères, que Virginia Miller (Antonia Gentry), dite Ginny, quinze ans, regarde avec une certaine envie, Georgia (Brianne Howey), la sienne, ne manque pourtant pas de caractère ni de dynamisme.

Après des années à passer d’une ville à une autre, vivant une existence qui semble lui correspondre, elle décide pourtant un jour de s’installer pour de bon dans le nord avec ses enfants, Ginny et Austin (Diesel La Torraca). Le trio change donc radicalement de mode de vie. Mais cette existence bien plus tranquille est-elle vraiment idéale pour cette famille hors-norme ?

La première saison (6 épisodes) de la série Netlfix Ginny & Georgia, conseillée aux plus de 16 ans, est disponible et on attend avec impatience la deuxième saison, à venir.

Northern Rescue : une famille en deuil

Lorsque John West (William Baldwin) perd brutalement sa femme Sarah (Michelle Nolden), il se retrouve seul avec ses deux filles Madelyn dite « Maddie » (Amalia Williamson) et Taylor (Taylor Thorne), et son fils Scout (Spencer MacPherson).

Il prend la décision de quitter Boston, pensant qu’il réussira à vivre mieux son deuil en retournant dans son village natal, Turtle Island Bay, dans l’Ontario, où il prend un poste de chef d’opérations de sauvetage. Il se rapproche ainsi de sa belle sœur, Charlie Anders (Kathleen Robertson) elle aussi très affectée par le tragique décès. Cette nouvelle vie permettra-t-elle à cette triste famille de tourner la page ?

Sortie en 2019, la première saison de Northern Rescue est disponible sur Netflix et déconseillée aux moins de 13 ans. Si ces dix premiers épisodes ont connu un certain succès dans le monde, on attend toujours de savoir si une deuxième saison verra ou non le jour.