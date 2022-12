Ces 5 séries Netflix qui sont inspirées de faits réels et d’histoires vraies vont vous captiver !

Les faits réels ont souvent inspiré les scénaristes, parce qu’ils semblent plus proches de notre propre existence. Alors si c’est ce genre de fictions qui vous fait palpiter, il est grand temps que vous découvriez ces cinq séries Netflix : “Captive”, “Dans leur Regard”, “Unorthodox”, “Maid” et “Unbelievable”.

Captive : est-ce bien elle la meurtrière ?

Adaptée d’un roman de Margaret Atwood – dont « La servante écarlate » avait déjà inspiré un film puis une série – Captive est une mini-série de 6 épisodes diffusée sur Netflix. Elle raconte l’histoire captivante de Grace Marks (Sarah Gadon), une irlandaise d’origine qui s’est installée au Canada.

A l’instar de Nancy Montgomery, qui comme elle est une domestique, elle est amoureuse de son employeur, Thomas Kinnear. Un jour, on retrouve ses deux personnages assassinés et, logiquement, c’est Grace qui est accusée de ce double meurtre. Le docteur Simon Jordan (Edward Holcroft) tente de démêler les fils de cette histoire tragique.

Aucune suite n’a été annoncée à cette série.

Dans leur Regard : cinq ados inculpés pour viol

Mini-série de quatre épisodes, Dans leur Regard s’inspire directement d’une affaire de viol qui a lieu à Central Park, à New York, à la fin des années 1980. Elle raconte l’histoire (vraie) et le procès des adolescents qui ont été accusés à tort du viol d’un joggeuse dans le parc urbain le plus célèbre des Etats-Unis.

Ces quatre Afro-Américains et leur copain Hispanique ont eu beau clamer leur innocence, ils ont été inculpés suite à des aveux obtenus par la contrainte.

Rien n’indique qu’une deuxième saison verra le jour.

Unorthodox : une jeune femme libre dans un univers ultra-religieux

Unorthodox raconte la vie d’Esther « Esty » Shapiro (Shira Haas), dix-neuf ans, qui a grandi dans une communauté ultra-orthodoxe juive à Williamsburg, un quartier de Brooklyn à New York.

Après un mariage arrangé par sa famille, elle commence sa vie conjugale avec Jacob, dit « Yanky » (Amit Rahav), avant de décider de s’enfuir, pour s’éloigner des contraintes de la vie communautaire. Mais les siens n’ont pas dit leur dernier mot et partent à sa recherche, jusqu’à Berlin. Cette mini-série de quatre épisodes est à voir absolument, sur Netflix.

Il n’y a pas d’informations concernant une deuxième saison d’Unorthodox.

Maid : une mère célibataire combattante

Mini-série américaine en dix épisodes, présente depuis octobre 2021 dans le catalogue de Netflix, Maid raconte l’histoire d’une mère-courage célibataire de 25 ans, Alexandra Russell, dite Alex (Margaret Qualley) qui, pour fuir un compagnon violent et autoritaire, Sean (Nick Robinson), décide de prendre un emploi en tant que femme de ménage. Elle espère ainsi offrir une meilleure vie à sa fille Maddy (Rylea Nevaeh Whittet).

Netflix n’a pas envisagé de deuxième saison pour cette série.

Unbelievable : à la recherche de la vérité

Les huit épisodes de la mini-série américaine Unbelievable relatent la vie de Marie Adler (Kaitlyn Dever) et de son combat pour faire reconnaître le viol dont elle a été victime.

Personne autour d’elle ne la croit et malheureusement pour elle, la police ne trouve aucun indice qui pourrait corroborer ses dires. L’enquête est tout de même menée par les inspectrices Grace Rasmussen( Toni Collette ) et Karen Duvall (Merritt Wever).

Il n’y aura a priori pas de deuxième saison à Unbelievable.