Fans de Grey’s Anatomy ou New Amsterdam : voici 3 séries médicales disponibles sur Netflix que vous ne connaissez probablement pas !

Vous aimez les séries médicales comme Grey’s Anatomy ou New Amsterdam qui mêlent intrigues sentimentales, médicales et évènements de la vie hors hôpital et sont ainsi rythmées et addictives ? Voici 3 séries moins connues qui devraient rencontrer leur public parmi les fans de ces deux classiques de la série en univers hospitalier.

Ratched, le prequel de Vol au-dessus d’un nid de coucou

Cette série revient sur les origines du célèbre film Vol au-dessus d’un nid de coucou de Milos Forman, mettant en scène les acteurs Jack Nicholson, Louise Fletcher. Elle s’attelle à raconter comment l’infirmière Mildred Ratched est devenue un monstre.

La série revient sur son passé d’infirmière de guerre, son entrée dans l’équipe de l’hôpital psychiatrique du Dr Richard Hanover et les scènes de torture comme la lobotomie auxquelles elle assiste. On découvre également la face sombre et les secrets de ce personnage qui est l’un des monstres les plus iconiques de la fiction littéraire et cinématographique.

On voit sa noirceur grandir d’épisode en épisode et l’arrivée dans l’établissement psychiatrique du célèbre tueur Edmund Tolleson dès le premier épisode rend la série addictive, surtout lorsqu’on apprend le lien qu’entretient l’héroïne avec le meurtrier.

Une saison est actuellement disponible, la saison 2 est confirmée et la rumeur dit que la série pourrait au final en compter 4 à terme.

Lenox Hill, la série documentaire au cœur de l’hôpital

Cette série documentaire plonge le spectateur au cœur de la vraie vie d’un hôpital new-yorkais. On suit le quotidien de quatre médecins passionnés par leur profession et dévoués à l’hôpital. John Boockvar, le neurochirurgien charismatique, David Langer, chirurgien, Mirtha Macri l’urgentiste et Amanda Little-Richardson, la cheffe résidente obstétrique et gynécologie sont les 4 professionnels qui sont les héros de Lenox Hill. Ils n’ont rien à envier aux personnages des séries médicales iconiques comme Urgences ou Grey’s Anatomy. Tout aussi attachants et charismatiques, on s’attache à eux très rapidement.

Pendant 9 épisodes, la série propose une immersion totale et bouleversante dans la vie de l’hôpital Lenox Hill. On découvre alors toutes les facettes de ces métiers passions tandis que la série déconstruit l’image parfois trop froide et pragmatique du corps médical. L’épisode spécial consacré à la pandémie de Covid-19 est particulièrement bouleversant.

Medical Police, la web-série comique

Au départ web-série à vocation humoristique, cette œuvre créée par Rob Corddry, Krister Johnson, Jonathan Stern et David Wain a débarqué sur Netflix. Parodie de thrillers et de films d’espionnage, la série met en scène deux médecins américains, le Dr Lola Spratt, incarnée par Erinn Hayes et le Dr Owen Maestro incarné par Rob Huebel.

Pendant 1 saison de 10 épisodes, on les suit depuis leur mutation dans l’unité pédiatrique de l’hôpital de Sao Paulo, où ils découvrent un virus dangereux qui pourrait menacer l’humanité. Ils sont alors recrutés par le gouvernement américain. Leur mission : trouver un remède contre ce virus et, alors qu’ils découvrent un immense complot derrière cette épidémie, trouver les auteurs de cette conspiration.

Rythme, suspens, intrigues, émotions, sentiments, le tout dans un univers médical, tout est réuni dans ces 3 séries à voir absolument.