On regarde quoi ce week-end ? Voici les dernières séries et films sur Netflix qui sortent aujourd’hui !

Voilà enfin venu le moment de se poser à la maison et de profiter de son week-end. C’est l’occasion rêvée pour allumer la télévision et pour lancer Netflix, pour voir ce qu’il y a de nouveau sur la plateforme, en matière de films et de séries.

Avec cela, il n’y a pas de doute : on va pouvoir se reposer et surtout oublier un peu l’école et le travail, le temps de se plonger dans les dernières fictions disponibles sur Netflix.

Toujours là pour toi saison 2 : la suite tant attendue !

Les aventures des deux amies, Kate Mularkey (Sarah Chalke) et Tully Hart (Katherine Heigl), que l’on avait laissées brouillées l’une avec l’autre à la fin de la saison 1, alors qu’elles étaient si proches depuis leur adolescence, se poursuivent donc sur Netflix.

Cela va nous permettre de connaître les raisons pour lesquelles elles se sont finalement tourné le dos. On peut espérer que les neuf épisodes disponibles ce week-end, qui seront suivis par sept autres l’année prochaine, offriront une issue heureuse à cette belle histoire.

L’Amant de Lady Chatterley : la nouvelle adaptation

Netflix propose une nouvelle adaptation cinématographique du sulfureux roman de D.H. Lawrence : L’Amant de Lady Chatterley.

La jeune Constance, dite « Connie » (Emma Corrin, que l’on retrouve sur Netflix après son rôle de Lady Diana dans The Crown), épouse le beau Sir Clifford Chatterley (Matthew Duckett) et devient Lady Chatterley.

Ses rêves de jeune femme sont bientôt déçus quand, de retour de la guerre, son époux est irrémédiablement blessé et devient infirme. C’est vers le garde-chasse de leur domaine, Oliver Mellors (Jack O’Connell) qu’elle se tourne alors, et avec lui elle va découvrir désirs et plaisirs.

Stuart Little : trois films pour le prix d’un !

Pour cette fin d’année, Netflix nous fait le plaisir de diffuser la trilogie Stuart Little dans son ensemble. On y retrouve l’adorable et espiègle petite souris, dont la voix est celle de Michael J. Fox (Retour vers le Futur…) dans la version originale américaine, qui devient un membre à part entière d’une famille d’humains.

Toute souris qu’il est, Stuart n’a de cesse d’avoir des soucis avec les d’abord avec les chats, puis avec tout une faune plus ou moins fantasque. On retrouve avec plaisir toute la famille Stuart (Geena Davis, Corey Padnos et Hugh Laurie) dans des aventures rocambolesques, idéales à regarder en famille.

Troll : un nouveau monstre bien énervé

Le nouveau film à sensation made in Norvège fait déjà parler de lui, tant il a déjà marqué ceux qui ont pu voir les trailers. On connaît les films de monstre (Godzilla, King Kong, Jurassic Park, etc.) mais ce Troll de Roar Uthaug nous en offre une autre vision.

A Dovre, en Norvège, le creusement d’un tunnel sous terre va réveiller un gigantesque troll, qui était pris au piège par la glace dans une montagne depuis plus de mille ans. Aussitôt libéré, le monstre s’élance vers une destination qui semble être la capitale du pays, et il ravage absolument tout ce qu’il croise.

Pour réussir à le calmer, le gouvernement du royaume fait appel à une paléontologue, Nora (Ine Marie Wilmann) pour réussir à stopper sa progression, avant qu’il ne réduise Oslo à néant.