6 films d’horreur sur Netflix si dérangeants et effrayants que vous ne voudrez plus jamais les revoir

Netflix fait la part belle aux séries, tout le monde le sait. Mais est-ce que vous savez aussi qu’on trouve sur la plateforme des films d’horreur ? Nous en avons sélectionné sept pour vous et, une chose est sûre, une fois que vous les aurez visionnés, vous ne voudrez plus jamais les revoir !

The Ritual : attention à ce qui se cache dans la forêt

Pour rendre hommage à un ami proche décédé dans des circonstances brutales, Luke (Rafe Spall), Phil (Arsher Ali), Dom (Sam Troughton) et Hutch (Rob James-Collier) réalisent le voyage dont il rêvait : une randonnée sur le Kungsleden en Suède.

Mais la forêt dans laquelle ils marchent montre petit à petit des signes inquiétants. Les quatre amis réalisent, trop tard, qu’elle cache aussi une créature maléfique.

Apostle : l’apôtre qui cache bien des secrets

Quand sa sœur Jennifer (Elen Rhys) est enlevée par une secte obscure et est retenue dans une île du Pays de Galle, qui demande une rançon pour la relâcher, Thomas Richardson (Dan Stevens) décide d’agir.

Il se fait passer pour un nouvel adepte de la secte et tente de se lier avec Malcolm Howe (Michael Sheen), qui en est le chef. Mais qui est cette divinité qui est le socle de la secte et qui réclame des sacrifices de sang ?

The Perfection : la rivalité dans la recherche de l’absolu

Quand Charlotte Willmore (Allison Williams), une violoncelliste talentueuse, retrouve Anton (Steven Weber ), le directeur de son école de musique, à Shanghaï, elle fait la connaissance de sa nouvelle petite protégée, Lizzie (Logan Browning).

Après une nuit endiablée, les deux femmes entament une relation amoureuse, dans laquelle la jalousie et la rivalité s’accentuent, autour du désir de plaire aux mentors masculins, mais jusqu’où ?

La plateforme : la faim et le cannibalisme

Une prison en forme de tour appelée « la fosse », la nourriture est préparée au sommet et elle descend, d’étages en étages, sur une plateforme. Les prisonniers, qui sont deux par cellule, se servent au fur et à mesure.

Plus elle descend et plus la plateforme se vide, laissant les occupants des étages inférieurs face à leur faim et à la chair fraîche de leur codétenu. Goreng (Ivan Massagué) y est confronté à l’incompréhension, à l’égoïsme et au cannibalisme.

Pas un bruit : chut, le sadique rôde

Maddie Young (Kate Siegel), écrivaine sourde, s’installe dans un lieu calme, dans une forêt, pour trouver l’inspiration. Mais un homme, véritable sadique portant un masque (John Gallagher Jr.) ne l’entend pas de cette oreille.

Massacre à la tronçonneuse 2022 : il revient… encore !

A Harlow, au Texas, Melody (Sarah Yarkin), Lyla (Elsie Fisher), Dante (Jacob Latimore) et Ruth (Nell Hudson) ont le malheur de se retrouver face à Leatherface (Mark Burnham), toujours armé de sa tronçonneuse et bien décidé à s’en servir encore.

La présence de Sally Hardesty (Olwen Fouéré), qui lui a échappé il y a longtemps, suffira-t-elle à les protéger du tueur ?