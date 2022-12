Voici les 8 séries Netflix qui cartonnent le plus en ce moment en France, nos coups de cœur et recommandations !

Le catalogue de Netflix ne cesse de s’enrichir de nouvelles séries et de films qui font plaisir à voir. Nous avons concocté pour vous une sélection de huit d’entre eux, à consommer sans modération !

Mercredi

Portée par la talentueuse Jenna Ortega,Mercedi vous invite à plonger dans l’univers de la Nevermore Academy où la fille de la célèbre Famille Addams tente de s’intégrer à un monde d’adolescents, tout en étant confronté à des une série de meurtres.

Une série interdite aux moins de 13 ans mais vivement recommandée aux autres !

Elite saison 6

Au lycée de Las Encinas, la vie se poursuit et les tensions entre adolescents demeurent. Cette sixième saison permettra d’en savoir plus sur le décès de Samuel (mais est-il vraiment mort?) mais aussi de découvrir de nouveaux personnages.

Cette série est déconseillé aux moins de 16 ans (trop caliente?) et les amateurs de teen dramas vont se régaler à suivre les derniers épisodes parus.

1899

Sur un bateau en partance de l’Europe pour les Etats-Unis, au moment où le vingtième siècle voit le jour, les espoirs et les rêves sont nombreux. Mais la réalité et les secrets que l’on y cache viennent jouer les trouble-fête.

Après une première saison qui cartonne, cette série estampillée « thriller SF » – ce qui lui vaut un « 16+ » – pourrait bien voir une 2e puis une 3e saison, selon ses réalisateurs eux-mêmes.

The Crown

La série consacrée à la couronne d’Angleterre et à ses intrigues devait un jour mettre à l’honneur le couple qui devrait un jour succéder au roi Charles et à la reine consort : Kate et William. Ce sera fait, dans une sixième saison que les amateurs ayant déjà visionné les cinq premières attendent avec impatience.

Une série en cinq saisons de dix épisodes chacune (la 6e est en préparation), délicieuse si l’on aime les têtes couronnées et qui nous en apprend plus sur l’Histoire du XXe siècle. Elle est déconseillée au moins de 16 ans.

Qui ment saison 2

Le mystère autour de la mort de Jake, à la fin de la 1e saison, pourrait bien être révélé par un mystérieux personnage, qui dit tout savoir et qui n’hésite pas envoyer des messages à tous les étudiants de Bayview Highpour.

La série pour adolescents – déconseillée aux moins de 16 ans compte une deuxième saison de huit épisodes où la tension, les mensonges et les intrigues raviront les lycéens et les fans de teen dramas.

Blacklist saison 8

La huitième saison de Black List permet d’en savoir un peu plus sur les motivations de Reddington (James Spader). C’est en tout cas ce qu’espère Elizabeth Keen. La confrontation entre les deux personnages fait des ravages, durant 22 épisodes.

Série de huit saisons avec une neuvième à venir et une dixième en commande, qui plaira à tous les fans d’intrigues.

Manifest saison 4

La nouvelle vie des anciens 191 passagers du vol Montego Air 82 se poursuit, et les mystères se dénouent petit à petit, mais les hallucinations et les voix intérieures déroutent les héros. Cette série est notre coup de coeur car elle ets aussi poignante qu’intrigante !

Les fans de séries surnaturelles vont adorer les dix épisodes de cette 4e saison de Manifest, en attendant les dix suivants en 2023.

Dead to me saison 3

L’histoire de l’amitié entre Jen (Christina Applegate) et Judy (Christina Applegate) se poursuit et pourrait bien se terminer après cette nouvelle saison.

Cette série en trois saisons, déconseillée aux moins de 16 ans, est vivement conseillée aux fans de Cristina Appelgate, qui est plus brillante que jamais.