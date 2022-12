Qui ment ? sur Netflix est inspiré d’un roman : découvrez les 7 grandes différences entre le livre et la série

Ainsi les abonnés Netflix qui ont aimé le livre Qui ment ? – One of us is lying en version originale américaine – de Karen M. McManus reprochent à Erica Saleh, la créatrice de la série TV, d’avoir pris des libertés vis-à-vis de l’écrit éponyme.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore eu cette œuvre entre les mains et qui ont apprécié les aventures de Jake, Addy, Simon, Janae et les autres sur le petit écran, voici donc exposées les sept grandes différences entre une version et l’autre.

1. La mort de Simon

Alors que les soupçons se posent d’abord logiquement sur les 4 personnes présentes au moment de la crise qui a entraîné le décès de Simon (Mark McKenna), on apprend finalement que c’est Jake (Barrett Carnahan) qui a volé tous les Epinen – le seul médicament capable de sauver Simon – alors qu’il devait justement en administrer à son ami pour le sauver et faire un joli bras d’honneur aux autres.

Mais dans le roman de Karen M. McManus, l’histoire est différente, puisque là Simon a décidé de se suicider et que c’est dans ce but qu’il a choisi de lui-même d’ingérer le mélange fatal.

2. La psychologie de Simon

On a donc affaire à un tout autre personnage, et si les scénaristes de la série avaient suivi l’histoire du roman, on aurait eu affaire à un adolescent suicidaire, c’est-à-dire à une personnalité complètement différente, bien plus sombre et triste, que celle du Simon que le grand public a vu sur Netflix.

3. Le secret de Janae

Dans la série, Janae ne sait rien de ce qui s’est passé et, comme tout le monde, elle pointe du doigt Nate (Cooper van Grootel), Addy (Annalisa Cochrane), Bronwyn (Marianly Tejada) et Cooper (Chibuikem Uche). Mais dans le livre, Janae savait que son ami se sentait de plus en plus mal à cause de ses angoisses liées aux fusillades et qu’il projetait un suicide.

4. Les secrets et les non-dits

Les relations entre les adolescents sont donc complètement différentes dans le livre. Les secrets et les non-dits y ont une place bien plus importante, puisque Jake ne sait rien en réalité, mais que Janae, elle, connaît la vérité. Cela leur confère à chacun des rôles complètement différents.

5. La révélation faite à Addy

Après le décès de Simon, Addy fait partie des personnes que l’on accuse et elle passe le plus clair de son temps à tenter de prouver qu’elle est bel et bien innocente. Mais dans le roman, elle sent que Janae lui cache quelque chose et finalement cette dernière lui avoue tout connaître du plan de Simon.

6. Le sort de Jake

Les scénaristes de la série ont décidé que Jake allait se faire tuer et faire, ainsi, partie des victimes tragiques qui ont tiré les larmes des fans. Mais dans le livre il en est tout autrement, puisque Jake est arrêté par les forces de l’ordre après avoir essayé de tuer Addy dans les bois.

7. Il n’y a pas d’assassin

Si dans la série, il y a un assassin derrière le tragique décès de Simon et que Jake finit lui aussi par se faire assassiner, dans le roman, on a affaire à un suicide pour l’un et à une arrestation pour l’autre.