Elite vs Qui ment ? On a comparé pour vous ces deux séries Netflix toutes deux basées sur un meurtre mystère se déroulant au lycée

Certes, elles débutent toutes les deux par la mort tragique d’un adolescent et elles se déroulent toutes deux dans le cadre d’un lycée. Mais mis à part cela, qu’ont-elles de si similaires et de si différentes ? Nous nous sommes penchés sur la question.

Les particularités de Qui ment ?

Un lycée, des potins, de l’amour, de l’envie, de l’ambition, de la jalousie, des secrets et un meurtre inexpliqué sont les éléments de la recette qui a fait le succès de Qui Ment ?, la série ado de Netflix basée sur le roman One of us is lying de l’Américaine Karen M. McManus. Sur un campus américain, lors d’une colle, un adolescent, Simon (Mark McKenna), fait une crise qui lui est fatale. Les quatre autres élèves qui subissaient la même punition que lui, Nate (Cooper van Grootel), Addy (Annalisa Cochrane), Bronwyn (Marianly Tejada) et Cooper (Chibuikem Uche) sont mis en cause. L’une est la cheerleader adorée, l’autre est le futur grand joueur de base-ball… soit des étudiants très en vue. Alors qu’ils tentent toutes et tous de se disculper, on apprend que Simon, via son blog, avait dévoilé des secrets sur chacun d’entre eux, ce qui leur portait tort et risquait de mettre en péril leur popularité, ce qui leur fait à tous une bonne raison d’avoir voulu l’éliminer. Mais quel rôle a vraiment joué Jake (Barrett Carnahan), le proche ami de Simon, dans ce qui semble être une mise en scène, destinée à se venger des moqueries subies par le défunt, mais qui a mal tourné ?

Dans cette série, qui compte depuis peu une deuxième saison qui ravit les fans, l’accent est mis sur la culpabilité et sur le fait que chacun des protagonistes accusés recherche la meilleure preuve possible de son innocence… jusqu’au dénouement.

Elite et ses spécificités

Au lycée Las Encinas, une école privée très huppée, la jeune Marina est tuée. Samuel, Nadia et Christian sont des jeunes gens issus de la classe ouvrière, qui viennent d’intégrer l’institution après avoir bénéficié d’une bourse suite à l’effondrement de leur propre école. Ils y découvrent un monde qui leur est absolument inconnu. Là, le jeunes sont en effet habitués au luxe, rêvent de richesse et sont préoccupés par le sexe et à la drogue… Le choc est réel pour ces jeunes gens, dont l’un est, en toute logique, accusé du meurtre. C’est sur cette base qu’est lancée le début de l’histoire, qui va ensuite intégrer au fil du temps de nouveaux personnages, porteurs de nouveaux secrets plus ou moins avouables, plus ou moins coupables d’une faute qu’ils préfèrent garder pour eux et qui constitue la trame de nouvelles intrigues.

Elite est une série qui s’étend sur 6 saisons. Elle est diffusée sur Netflix depuis 2018 et on peut enfin voir sa sixième saison. Dans celle-ci comme dans les précédentes, les flash forwards sont omniprésents et confèrent à chaque épisode son rythme et ses dénouements d’intrigue. Loin d’être complexe à suivre pour autant, elle a tout de même ce caractère singulier, qui l’éloigne du côté plus réaliste de Qui Ment ? en plus de tout ce qui peut s’y passer du fait du nombre important de protagonistes dû, lui, à la durée de la série.