Tarifs Netflix 2023 : découvrez quels sont les changements qui vont vous impacter sur la plateforme dès la nouvelle année

La réglementation 2023 au niveau des tarifs d’abonnement

Pour la nouvelle année, Netflix n’entend pas baisser les prix de ses abonnements. Cependant, il va de soi que le géant américain offre l’un des tarifs les plus compétitifs du marché avec des services de streaming de grande qualité. Pour les quatre types d’abonnements (forfait essentiel avec pub, essentiel, standard et premium), les tarifs seront toujours compris entre 5,99 et 17,99 euros par mois comme actuellement sauf annonces de dernière minute.

L’entreprise a récemment apporté quelques changements au niveau de ses offres. En effet, le géant américain a décidé de lancer le 3 novembre 2022, un nouvel abonnement avec des tarifs réduits par rapport à ses offres habituelles. La nouvelle formule est incluse avec publicité, mais restreint les fonctionnalités accessibles au client.

Concrètement, en souscrivant à cette nouvelle formule à prix réduit, les internautes n’ont plus la possibilité de télécharger des films et des séries. De fait, il leur est impossible de regarder ses séries et films hors-ligne. Le nouveau forfait « Essentiel avec pub ». Ainsi, le forfait à 5,99 euros comporte des publicités de 15 à 30 secondes, diffusées au début et au milieu des programmes.

Aussi, le consommateur peut choisir de regarder des publicités sur la plateforme, comme c’est habituellement le cas avec les autres sites de streaming vidéo des chaînes TV.

La fin du partage de compte avec les amis

L’annonce a été faite officiellement, à partir de début 2023 (pas de date précise annoncée), Netflix met un terme à la gratuité du partage de compte. Cette décision était très attendue dans l’année 2022, mais le géant américain a officiellement choisi le début de la nouvelle année pour lancer le déclenchement de cette nouvelle politique. Elle a pour objectif principalement de restreindre le partage de compte avec plusieurs profils.

Toutefois, avec ce changement, il sera toujours possible d’utiliser le même compte avec les membres de sa famille vivant sous le même toit. L’obligation de payer des tarifs supplémentaires interviendra dès lors que le partage de compte sera effectué avec des proches situés à des kilomètres de chez soi. Netflix n’a pas encore indiqué le montant des frais supplémentaires pour l’ajout d’utilisateurs en dehors du foyer mais le coût d’un membre supplémentaire devrait représenter environ un quart du prix de l’abonnement.

Les utilisateurs des comptes d’un ami devront donc payer une somme équivalente à 4 ou 5 euros chaque mois. Ces derniers auront également la possibilité de transférer leurs données entre eux.

Pour assurer l’effectivité de cette nouvelle politique, Netflix utilisera éventuellement la géolocalisation comme d’autres concurrents. Ce changement sur le partage de compte intervient à la suite d’une étude prouvant que cette méthode privait le géant américain d’environ 6,2 milliards de dollars par année.

Somme toute, Netflix n’a pas annoncé de hausse de ses tarifs prévue en 2023 mais la suppression de la gratuité du partage de compte entre les abonnés sera elle bien effective !