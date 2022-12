Netflix : Tout savoir sur ce nouveau film d’horreur glaçant avec Christian Bale qui va créer l’évènement

Adaptation du roman du même nom écrit par Louis Bayard en 2003, The Pale Blue Eye est un film très attendu. Il sera disponible sur la plateforme Netflix le 6 janvier 2023 et suscite déjà beaucoup d’intérêt. Qu’est-ce qui justifie autant d’enthousiasme au sujet de ce nouveau film d’horreur avec Christian Bale ? Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ce thriller qui devrait créer l’événement.

The Pale Blue Eye : de l’horreur comme on aime !

The Pale Blue Eye est avant tout un thriller policier inspiré d’une fable horrifique et l’intrigue se déroule dans le New York de la première moitié du XIXème siècle. Suite à une série de meurtres macabres, l’inspecteur à la retraite Augustus Landor est appelé pour mener l’enquête et découvrir le coupable.

Pour démêler cette affaire, il devra employer tout son génie, car les meurtres ont eu lieu dans de bien mystérieuses conditions. Les victimes ont été retrouvées pendues au nord de New-York, près de l’académie militaire de West Point, le corps profané et le cœur arraché.

Pour l’assister dans cette mission, Augustus Landor fera appel au futur célèbre écrivain Edgar Allan Poe, qui n’était alors qu’un jeune cadet de l’académie.

The Pale Blue Eye : casting, réalisation et production

Dans ce film vous aurez l’occasion de découvrir le célèbre Christian Bale sous un nouveau jour, dans la peau d’Augustus Landor, cet inspecteur newyorkais à la retraite. Dans le rôle du jeune Edgar Allan Poe, retrouvez Harry Melling qui est pour sa part un habitué des productions Netflix.

Le casting met également en vedette Robert Duvall qu’on ne présente plus, car bien connu pour ses rôles notamment dans Le Parrain et Apocalypse Now. Dans ce film, il est dans la peau d’un érudit vivant en ermite dans les bois.

Vous retrouverez aussi dans le film Timothy Spall dans la peau d’un colonel impatient de voir l’affaire résolue, Toby Jones dans le rôle d’un chirurgien chargé de l’autopsie. Son épouse n’est autre que Gillian Anderson que l’on a déjà vue dans Sex Education et The Crown et enfin Lucy Boynton et Harry Lawtey jouant le rôle de leurs enfants.

Du beau monde en perspective, avec notamment la présence très attendue de Charlotte Gainsbourg.

Pourquoi ce film devrait être un succès retentissant ?

Si le film The Pale Blue Eye est aussi attendu, c’est non seulement en raison de l’intrigue qui tient en haleine, mais aussi du casting impressionnant qui a été fait, avec notamment Christian Bale dont on connaît très bien le talent.

Parmi les meilleurs films de cet acteur américain, on peut évoquer The Dark Knight – Le Chevalier noir (2008), Batman Begins (2005), Le Prestige (2006), The Dark Knight Rises (2012), American Psycho (2000), The Machinist (2004) ou encore Fighter (2010).

On pourrait aussi parler de The Big Short – Le Casse du siècle (2015), Hostiles (2017), Empire du soleil (1987), American Bluff (2013), etc. Ce film promet donc une expérience unique ! Le film est une production Netflix et sera diffusé dans quelques salles au Etats-Unis en décembre avant d’être disponible sur la plateforme le 6 janvier 2023.