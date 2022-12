Séries : quels sont les plus gros succès de l’histoire de Netflix depuis la création de la plateforme ?

Ces derniers mois, Netflix a beaucoup fait parler avec la sortie de séries intéressantes. Depuis sa création, la plateforme enchante tous ses abonnés avec la diffusion de séries comme Squid Game, Stranger things, Dahmer et bien d’autres. Voici en détail 5 des séries les plus vues sur cette plateforme de streaming.

1. Squid Game

Sortie le 17 septembre 2021, Squid Game est une série coréenne qui a battu le record des audiences. Cette série d’une saison composée de 9 épisodes raconte l’histoire de personnes fauchées, sélectionnées pour participer à des jeux mortels dans le but de gagner une somme colossale.

Ces épreuves qui semblent banales au premier abord se révèleront plus compliquées au fur et à mesure. La série intéresse plus d’un cinéphile et génère d’ailleurs plus d’un milliard de visionnages à travers le monde.

2. Stranger things

Série horrifique créée par les frères Matt et Ross, Stranger things est parmi le top des séries à succès sur Netflix. Elle a été diffusée le 15 juillet 2016 et est composée de 4 saisons. La série présente un décor inspiré des années 80. L’intrigue qui s’étend sur 34 épisodes relate la disparition d’une petite fille de 12 ans dans une ville américaine de l’Indiana.

De nombreuses personnes se lancent à sa recherche et plus particulièrement la jeune Eleven qui a des pouvoirs psychiques. Divers phénomènes mystiques se déroulent dans la ville et intriguent les habitants. Cette série horrifique a également battu les records de vue sur Netflix. À ce jour, Stranger things totalise le milliard de vues sur la plateforme de streaming.

3. Dahmer

Dahmer est une série inspirée de l’histoire réelle de Jeffrey Dahmer, le tueur en série le plus célèbre que l’Amérique ait connu. Surnommé le monstre de Milwaukee, l’homme a assassiné 17 jeunes hommes de la façon la plus horrible qui soit. La série revient sur les traces sanglantes de ce tueur qui a longtemps terrorisé les Américains.

Vous y découvrirez son enfance difficile et comment il a dupé la police durant toutes ces années. La série ne compte qu’une saison avec 10 épisodes. Cependant, elle fait partie des séries les plus vues depuis sa sortie le 21 septembre. Elle a d’ailleurs totalisé depuis ce jour plus de 701 millions d’heures de vue sur Netflix.

4. Mercredi

La série Mercredi diffusée depuis le 23 novembre 2022 a conquis plus d’un téléspectateur. Le personnage interprété par Jenna Ortega est apprécié par le public au même titre que l’intrigue. Elle relate l’histoire de Mercredi qui après avoir été une fois encore renvoyée d’un lycée en intègre un autre qui accueille les enfants particuliers.

Il s’agit du lycée de Nevermore dans laquelle la jeune fille va entamer une enquête pour tenter de résoudre la série de meurtres qui sévit à Jéricho. Ce programme télévisé qui était fortement attendu par le public a battu les records d’audience dès sa sortie, avec plus de 700 millions d’heures de visionnage.

5. Bridgerton

Bridgerton ou les chroniques de Bridgerton est une série composée de 2 saisons, diffusée pour la première fois le 25 novembre 2020. Elle est basée sur les livres éponymes de Julia Quinn et raconte l’histoire de 8 frères et sœurs proches de la puissante famille Bridgeton.

Chacun tente de trouver l’amour. C’est donc un mélange d’histoire d’amour et de pouvoir qui s’étend sur 16 épisodes. La série a comptabilisé plus de 627,1 millions de vues depuis sa sortie sur la plateforme de streaming et continue d’être visionnée.