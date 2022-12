Vous avez adoré Bridgerton ? Ce spin-off de la série qui arrive en 2023 va ravir tous les fans !

Zoom sur La Chronique de Bridgerton

La Chronique de Bridgerton est l’œuvre de Chris Van Dusen. Diffusée par Netflix, la série doit normalement comporter quatre saisons.

L’histoire met en exergue deux familles, que sont les Bridgerton et les Featherington. La première famille possède 7 enfants (4 garçons et trois filles) tandis que la seconde possède trois filles et une cousine éloignée.

Première saison

La première saison (2020) de cette série télévisée tourne autour de la fille aînée des Bridgerton, Daphne. Grâce aux faveurs de la reine Charlotte, elle se rapproche du duc de Hastings dans l’optique de simuler un rapprochement et d’éteindre les rumeurs qui les entourent.

C’était le prétexte idéal pour se donner du temps afin de choisir leurs conjoints respectifs sans être pressé par la famille. Seul bémol, de ce simple rapprochement naîtront des sentiments assez évidents.

Deuxième saison

Le deuxième acte (2022) de ce chef-d’œuvre tourne autour de l’aîné de la même famille, Antony, un trentenaire qui décide de se marier. En raison de ses critères de sélection aigus, il cible Edwina Sharma, la nominée diamant de la saison par la reine. Toutefois, la sœur d’Edwina intervient, obnubilée par son instinct protecteur envers sa sœur. Une histoire triangulaire s’installera rapidement.

Troisième saison prévue pour 2023

Toujours au cœur de la série, la famille Bridgerton brille à nouveau, mais par le biais de son troisième né, Colin. Ami avec Penelope Featherington, il décide de l’aider à trouver son âme sœur. Dans cette quête nébuleuse, l’amour sortira à nouveau ses affres. Colin découvre alors une dure réalité : la force de ses sentiments pour son amie d’enfance s’accroît de jour en jour.

Que savoir sur le projet ‘’Queen Charlotte : A Bridgerton story’’ ?

La popularité de La Chronique de Bridgerton est si élevée qu’un spin-off est en cours de préparation. Commandée par Netflix depuis le 14 mai 2021, c’est une œuvre limitée produite par Shonda Rhimes pour la maison de production Netflix.

Aperçu du projet

Dans cette future œuvre, c’est évidemment la reine Charlotte qui sera au centre de l’attention, car le spin-off mettra en avant sa montée en puissance.

Pour ce prochain acte, 8 épisodes sont prévus pour l’année 2023. Ils sont évidemment absents de la série littéraire.

Des personnages comme on les aime

Dans ce prequel, on retrouvera les personnages qu’on aime, mais cette fois-ci, en mode jeunesse. On aura notamment Violet Bridgerton et Lady Danbury. Toutefois, ils ne sont pas les seuls à retrouver leur jouvence. On notera aussi la présence de Golda Rosheuvel, Ruth Gemmell ou encore Andoh Adjoa.

Un plat bientôt servi ?

S’il est vrai que la sortie du spin-off est prévue pour 2023, de nombreux détails laissent entrevoir que la sauce est bien prête. Déjà en avril 2022, les premières images du tournage ont été diffusées.

En juin, les rôles de Vivian et Lord Ledger ont été dévoilés. Pour finir, ce n’est qu’en septembre dernier, un peu plus tard après la fin du tournage que le titre ‘’Queen Charlotte : A Bridgerton Story’’ a été dévoilé. Les fans sont impatients de découvrir cette nouvelle série !