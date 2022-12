Films avec Julia Roberts sur Netflix : voici la liste des titres disponibles actuellement avec la star américaine

Le monde du cinéma regroupe non seulement des abonnés passionnés, mais également d'acteurs aux talents indescriptibles. Julia Roberts est l’un des noms qui reviennent fréquemment lorsqu’on parle des actrices américaines. Elle a joué de nombreux rôles à travers des films qu’on retrouve sur diverses plateformes. Dans cet article, vous découvrirez les titres disponibles actuellement sur Netflix avec cette star.

Coup de foudre à Notting Hill

Si vous cherchez un film culte de l’actrice américaine sur Netflix, Coup de foudre à Nothing Hill est celui qu’il ne faut pas rater. Sorti en 1999, ce film relate la romance insolite entre un propriétaire de librairie et Anna Scott, une actrice hollywoodienne célèbre. Fruit d’un incident plutôt drôle, la relation gagnera en sérieux avec les séries d’amabilités qui suivent la rencontre.

Seul hic, les paparazzis sont à l’affût des moindres faits et gestes du couple au point où il décide de se séparer. Éventualité ou fausse décision sous contrainte ? Dans ce film, vous verrez Julia dans un rôle qui lui va comme un gant.

Ma meilleure ennemie

C’est sans doute l’une des apparitions les plus alléchantes de l’actrice américaine. Dans ce film disponible sur Netflix, elle se retrouve dans une histoire dramatique avec Susan Sarandon.

Dans l’œuvre de Chris Columbus paru en 1998, Julia joue le rôle d’une jeune photographe vivant une vie de couple délicate avec un avocat, ex-conjoint d’une ancienne éditrice, Jackie. Une rencontre entre les enfants du couple Anna et Ben attisera la haine des uns et des autres. Entre tentatives de communication et doutes, un vrai défi attend l’actrice dans son rôle.

Hook

C’est une apparition mythique de l’actrice américaine, car elle l’a révélé à un public large. Dans ce bijou de film, elle joue le rôle de la Fée Clochette.

Dans l’œuvre apparue en 1991, Le Capitaine Crochet en la personne de Dustin Hoffmann garde en lui, le souvenir amer de l’enfant volant qui a causé la perte de sa main. Dans sa quête de vengeance, il enleva les enfants de Peter Pan qu’il fera prisonnier à bord de son bateau.

La fée Clochette intervient dans ce contexte dans l’optique de ramener Peter dans son pays d’origine. Après avoir recouvré la mémoire, ce dernier part alors à la recherche de ses enfants.

Mange, prie, aime

Mange, Prie, aime est une autre œuvre de renom dans laquelle apparaît Julia Roberts en 2010. Adaptation du livre Eat, Pray, Love d’Elizabeth Gilbert, Mange, prie, aime voit l’actrice américaine incarner le personnage Liz, une jeune femme avoisinant la trentaine.

Elle verra sa vie chambouler dès qu’elle remarquera qu’elle n’a plus le sens des choses intéressantes. Entre abandon de tout et quête de soi-même, ce film révèle l’actrice dans un rôle principal qui lui va si bien.

Duplicity

Autre chef-d’œuvre mettant en scène l’actrice, Duplicity est une sortie réussie de Julia Roberts qui la met toujours plus en valeur. L’intrigue tourne autour de l’espionnage.

Julia, dans ce rôle, est une ancienne agente de la CIA qui désormais, végète dans l’espionnage industriel. Tourné avec Clive Owen qui a suivi le même chemin après une expérience au MI6, ce film voit Julia courir à nouveau pour être à la page des tabloïds d’Hollywood en 2009.

Les deux acteurs qui partagent le même ménage devront en découdre pour prendre possession d’une molécule que désirent leurs boîtes respectives.