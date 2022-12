Troll 2: les producteurs et le réalisateur évoquent déjà une suite pour le nouveau film à succès de Netflix

Troll, un film de monstres norvégien, est devenu récemment un grand succès sur Netflix. Écrit par Espen Aukanand et Roar Uthaug et empruntant des éléments au folklore nordique, Troll a été à la fois acclamé par la critique et aimé par le public, avec une note IMDB impressionnante de 6,8/10. Découvrez ce que les réalisateurs et producteurs ont révélé sur un éventuel Troll 2.

Troll : un véritable film d’action à succès sur Netflix

Le nouveau et passionnant film norvégien de Netflix est disponible dans le catalogue de la plateforme et se trouve en tête de liste depuis ses débuts le 1er décembre 2022.

Le succès de Troll est indéniable, puisqu’il est rapidement devenu le film n°1 aux États-Unis pendant une grande partie de la semaine dernière. Selon le Top 10 hebdomadaire, Netflix a révélé que Troll a été regardé pendant plus de 75,86 millions d’heures au cours de sa première semaine, ce qui en fait la plus grande semaine de première jamais enregistrée pour un long métrage non anglophone sur la plateforme.

Le film est décrit comme suit par Netflix : « Au plus profond de la montagne de Dovre, quelque chose de gigantesque se réveille après avoir été piégé pendant mille ans. Détruisant tout sur son passage, la créature s’approche rapidement de la capitale de la Norvège. Mais comment arrêter une chose que l’on croyait n’exister que dans le folklore norvégien ? »

Troll 2 : une suite déjà sur le feu ?

Avec un tel accueil et un tel succès, les spectateurs ont demandé avec impatience aux producteurs s’il y aurait une suite à Troll. Après la fin du générique, les montagnes sont montrées et le rugissement effrayant se fait entendre à nouveau, ce qui nous donne un indice que les producteurs ont l’ambition d’une suite, mais tout dépend de la réponse du public.

Si la réponse est positive, il y a de fortes chances que nous voyions un Troll 2 à l’avenir. Le défi pour Uthaug et son équipe sera cette fois beaucoup plus complexe que pour le premier, car la nouvelle créature semble avoir évolué et ne partage pas la sensibilité à la lumière des autres trolls. Ce nouveau monstre est déterminé à se venger de ceux qui lui ont fait du mal.

Si le réalisateur a pu sembler concentré sur le projet et attendre le résultat, les producteurs du film, Espen Horn et Kristian Strand Sinkerud, ont affirmé que leurs projets allaient bien au-delà des limites d’un seul film.

Les téléspectateurs peuvent donc croiser les doigts pour qu’il y ait un Troll 2 et qu’ils puissent vivre une toute nouvelle aventure avec les mêmes personnages bien-aimés. En attendant, ils peuvent profiter du succès spectaculaire de l’original Troll sur Netflix.