Dès le 23 décembre, vous pourrez enfin regarder le film mythique JOKER avec Joaquin Phoenix sur Netflix !

Il y a des films, on ne sait pourquoi, qui arrivent exactement au bon moment. Des films qui s’imposent parce qu’ils sont le reflet d’une époque et de ses angoisses. Des films qui deviennent des classiques parce qu’une performance d’acteur les emmène plus loin que l’ordinaire. C’est sans conteste le cas du Joker de Todd Phillips, sorti en 2019 et porté à bout de bras par l’incroyable Joaquin Phoenix. Ce film, c’est sur Netflix et nulle part ailleurs, que vous pourrez en profiter dès le 23 décembre !