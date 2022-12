Ce film d’action par les producteurs de Fast&Furious avec Vin Diesel vient de rejoindre Netflix : adrénaline garantie !

Sorti dans les salles en 2020, Bloodshot est un film de science-fiction ayant pour acteur principal Vin Diesel. Produit par l'équipe de Fast & Furious, il s'inspire fortement du monde de la bande dessinée, et plus particulièrement de l'univers des Comics. Bloodshot est désormais visible sur Netflix !

Un film à 300 à l’heure, qui va à coup sûr combler les amateurs de sensations fortes !

Raymond Garrison, autrement appelé Ray est un soldat de la marine américaine. Comme à son habitude, ce dernier retrouve son épouse après une mission à laquelle il a pris part. Hélas, les retrouvailles ne se déroulent pas tout à fait comme prévu. Ils sont tous deux enlevés et assassinés lors du séjour en amoureux qu’ils avaient décidé de passer en Italie.

A la suite de ce drame, Raymond a toutefois le privilège d’être ramené à la vie par une société connue sous le nom de Rising Spirit Tech Corporations . Cette dernière, qui a mis au point un procédé permettant de ramener certains soldats d’entre les morts, décide de sauver Raymond. La technologie innovante dont il va bénéficier repose principalement sur des injections de nanites par voie intraveineuse.

Suite à cette réanimation, Raymond (dès lors surnommé Bloodshot) découvre qu’il a été augmenté et amélioré sur le plan physique. Il possède désormais certaines facultés hors du commun. Son corps est en effet capable de se régénérer et de se transformer. Les capacités dont il est à présent pourvu ne lui ont cependant pas été conférées sans contrepartie. L’équipe de Rising Spirit Tech Corporations va le charger de mettre à profit ses super-pouvoirs afin d’exécuter certaines cibles de leur choix…

Entre souvenirs qui refont surface et soif de vengeance

Chez Rising Spirit Tech Corporations, les expérimentations ne se limitent pas au fait de rendre les soldats surpuissants, Raymond a également été reformaté sur le plan psychique. Sa mémoire a en effet été remplacée par des souvenirs de substitution. Les multiples interventions destinées à effacer la mémoire de Raymond et à lui faire oublier son ancienne vie, n’ont cependant pas eu tous les effets escomptés. Contre toute attente, ce dernier va, au fur et à mesure, être capable de retracer son parcours grâce à des rencontres et à certaines réminiscences.

En proie à des doutes grandissants, il remet en cause certaines convictions qu’il tenait pour acquises. Ayant peu à peu acquis la certitude d’être manipulé et victime d’une machination, il va nourrir un véritable sentiment de revanche. Raymond va donc tout mettre en œuvre pour se venger de ses ennemis, à commencer par les assassins de sa bien aimée. Mu par cette soif de vengeance et gonflé à bloc grâce à ses pouvoirs surnaturels, Raymond se lance à corps perdu dans une traque sans relâche, bien décidé à se faire justice.

Les fans du genre Comics en prennent plein les yeux. Les amoureux de science-fiction et d’effets spéciaux apprécient la mise en scène. Les amateurs d’action sont quant à eux enthousiasmés par le rythme trépidant, les rebondissements en cascade et les courses poursuites effrénées. Enfin, les Admirateurs de Vin Diesel sont comblés par ce rôle qui met parfaitement l’acteur en lumière.