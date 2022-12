Alice in Borderland : la saison 2 de la série Japonaise inspirée d’un manga dispo le 22 décembre sur Netflix

Dans la famille Survival Game, les pays d’Asie tirent leur épingle du jeu. Pour preuve : la série Alice in Borderland. Après un premier opus intense et très apprécié du public, la série, inspirée d’un manga, revient sur Netflix à compter du 22 décembre prochain.

Alice in Borderland saison 2 : c’est pour quand ?

La série japonaise envahira nos écrans le 22 décembre prochain. La première saison, sortie en décembre 2020, comprenait 8 épisodes. Alice in Borderland s’achevait sur un cliffhanger alléchant qui laissait les spectateurs dans une fébrile attente.

Une seconde saison a d’ailleurs été annoncée très vite après cette date. Le succès des critiques et du public a encouragé les producteurs à faire rapidement une suite.

Comment visionner Alice in Borderland saison 2 ?

Cette série sera disponible en France et dans le monde entier sur Netflix uniquement. Il est fort improbable que cette œuvre fasse son apparition chez d’autres diffuseurs.

Si vous ne pouvez attendre cette date, rien ne vous empêche de revoir la première saison. Vous pouvez aussi vous orienter vers le manga d’origine de Haro Asô, composé de 18 tomes, disponible aux éditions Delcourt/Tonkam. On trouve également en France un épilogue composé de 2 tomes : Alice in Borderland Retry.

L’histoire d’Alice in Borderland saison 2

Cette série conte l’histoire d’un jeune homme prénommé Alice et de ses amis. Un beau jour, après une soirée particulièrement arrosée, ils se retrouvent dans une grande ville déserte. Ils s’aperçoivent rapidement que le monde où ils se trouvent est empli de périls. Alice et ses fidèles compagnons auront l’obligation de survivre à divers jeux, aux difficultés variées, symbolisés par des cartes à jouer.

Alice in Borderland saison 2 : quid de son casting ?

En ce qui concerne la distribution de ce nouvel opus, le rôle principal d’Alice Ryõhei est tenu par Kento Yamazaki qui a joué dans divers films et séries japonaises. Cet acteur tenait déjà le rôle principal dans le remake d’une série coréenne, Good Doctor, ainsi que dans la série Kiss that Kills.

À ses côtés, Tao Tsuchiya interprétera Yuzuha Usagi qui incarnait, dans les films Kenshin le Vagabond, Makimachi Misao.

Dans la deuxième saison d’Alice in Borderland, le personnage de Mira Kano, interprétée par Riisa Naka, prend de l’envergure.

Infos supplémentaires

Iker Bilbao, le directeur du secteur manga de Delcourt/Tonkam, a divulgué des informations relatives aux ventes d’Alice in Borderland dans une interview réalisée pour Allociné. Il avait mentionné la forte progression des ventes en France suite à la première saison diffusée sur Netflix. En outre, il signalait une adaptation impressionnante, mais non étonnante, compte tenu de l’énorme succès remporté par le manga Alice in Borderland au Japon.

Iker Bilbao n’est donc pas étonné que le géant du streaming l’adapte en série live-action. Il tient à souligner qu’il est rarissime qu’une série terminée soit adaptée car, en principe, on mise sur la publication du manga pour réaliser la promotion et le marketing.

Voilà, vous savez tout pour vous permettre de patienter jusqu’au 22 décembre pour découvrir la saison 2 d’Alice in Borderland !