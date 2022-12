Si vous avez aimé Downton Abbey, vous allez adorer ces 5 séries disponibles sur Netflix

Downton Abbey, série mythique devenue incontournable, a su captiver une large audience. Aujourd’hui terminée, les intrigues familiales et sentimentales des membres de la famille Crawley ont marqué bon nombre d’esprits. Heureusement, il existe des séries tout aussi captivantes et passionnantes. Voici une sélection de cinq séries disponibles sur Netflix.

The Crown, scandales au cœur de la monarchie anglaise

Palpitante et fortement inspirée de la réalité, The Crown a créé l’évènement lors de sa sortie. La série retrace, depuis son avènement et sur plusieurs décennies, le parcours de la reine Élisabeth II. On y suit chacun des membres de la famille royale britannique dont les vies ont souvent été tumultueuses. Fidèle à l’Histoire politique de la seconde moitié du XXème siècle, la série parvient à mêler habilement intrigues personnelles des personnages et réalité historique. Tout comme dans Downton Abbey, les somptueux costumes, décors et musiques réjouiront les adeptes de ce milieu.

La chronique des Bridgerton, zoom sur l’élite londonienne

Cette série, très axée sur les péripéties amoureuses, vous invite à entrer chez les Bridgerton. Au cœur de la haute société londonienne, petits secrets et manigances rythment la vie de la fratrie Bridgerton. Sur un ton plutôt léger et fantaisiste, vous retrouverez, là aussi, l’atmosphère raffinée et les codes de l’aristocratie anglaise. Romantique à souhait, tous les ingrédients sont réunis pour ressentir des frissons d’émotion.

L’impératrice, nouvelle série prometteuse

À la suite de l’union inattendue entre Élisabeth, dite Sissi, et l’empereur d’Autriche, François-Joseph, on assiste aux évènements qui se déroulent au sein du palais. Refusant de se soumettre aux conventions de la cour impériale, elle laissera sa personnalité s’exprimer allant à l’encontre de la retenue exigée de sa fonction et de sa condition de femme. Entre situations géopolitiques et relations humaines, la série, riche en rebondissements, met en scène la vie de la cour autrichienne d’une manière plus réaliste que d’autres adaptations du mythe de Sissi.

Poldark, drame dans les Cornouailles

Le héros, Ross Poldark, revient dans ses Cornouailles natales après avoir combattu pendant la guerre d’indépendance américaine. Il constate les nombreux changements qui ont eu lieu en son absence : sa bien-aimée s’est fiancée avec son cousin, la mine qui appartenait à la famille a fermé ses portes et son père a rendu l’âme. Désespéré de la situation, il trouve un second souffle lorsqu’il rencontre une certaine Demelza. Il ambitionne dès lors de reprendre la mine et de fonder sa nouvelle vie. Contexte historique et rapports amoureux sont au rendez-vous dans cette série dramatique dorénavant terminée.

Outlander, fiction historique à deux époques

Outlander suit les aventures de Claire Randall, infirmière de guerre, dont la vie bascule lorsqu’elle se retrouve transportée vers une époque lointaine où elle fait des rencontres déterminantes. Tiraillée entre la raison et le désir, Claire Randall devra faire face à différents épisodes inspirés de faits réels.

Si les rebondissements de Downton Abbey vous manquent, vous ne resterez sans doute pas de marbre en regardant les pérégrinations des héros de Outlander.

Toutes disponibles sur Netflix, ces séries romanesques vous transporteront à travers différentes époques. Si vous êtes nostalgique de Downton Abbey, vous succomberez forcément à l’une d’elles !