Ce film avec Tom Hanks, tiré d’une histoire vraie, vient de rejoindre Netflix pour le plus grand bonheur de ses fans

Vous êtes à la recherche d'un beau film sensible et basé sur des faits réels ? Alors vous allez adorer L'extraordinaire Mr. Rogers, qui vient de rejoindre le catalogue de Netflix.

Son nom ne vous dit rien ? Pourtant, Fred Rogers est un personnage emblématique aux Etats-Unis. Il a animé, entre 1968 à 2001, l’émission Mister Roger’s Neighborhood, un programme culte pour enfants qui a marqué au cœur des générations de téléspectateurs. Aux USA, cette émission de télévision fut un véritable phénomène. En France, forcément, le personnage est beaucoup moins connu.

Mais son histoire vaut la peine que l’on s’y intéresse. C’est ce que s’évertue à faire le film L’extraordinaire Mr.Rogers avec Tom Hanks.

Un film tendre et émouvant

Le scénario est simple : un journaliste du magazine Esquire, Llyod Vogel, voit sa rédactrice en chef lui demander d’aller rencontrer le célèbre animateur de télévision. Au début, Vogel est peu enthousiaste. Il se rend donc à cette entrevue à contrecœur, certain de rencontrer l’homme lisse et plein de bons sentiments qu’il connaît à travers la télévision. Pourtant, ce n’est pas ce qui va se produire…

L’idée de base est simple, mais elle fonctionne très bien. Pourquoi ? Car Vogel représente en quelque sorte le spectateur face à Fred Rogers. Comme de nombreuses personnes, on peut penser que le célèbre Mr. Rogers est soit une personne sans intérêt (car manquant d’aspérités), soit une personne cynique et égocentrique qui se cache derrière un altruisme factice.

Et pourtant ! Il faut toujours se méfier de ses préjugés. C’est le message que s’évertue à faire passer L’Extraordinaire Mr Rogers, film aussi tendre qu’un bonbon.

Un film à contre-courant de son époque

Loin du faste, du bling-bling et du cynisme actuel, L’Extraordinaire Mr Rogers impose un rythme lent mais jamais ennuyeux. Ici, l’on célèbre l’écoute, l’empathie et la bienveillance, sans jamais se cacher derrière un second degré ou une ironie lassante.

Fred Rogers est un beau personnage, qui se montre dans toute sa complexité et ne cède jamais aux interrogations un brin sarcastiques du journaliste Vogel. Bien au contraire, il l’invite à se laisser aller à la bienveillance et à se confronter à sa propre colère, une colère qui l’empêche d’avancer dans sa vie (et qui remonte à ses relations difficiles avec son père, le brillant acteur Chris Cooper).

La rencontre inattendue entre Rogers et Vogel va donc créer une certaine magie, dont l’on a bien besoin en cette période de Noël. Sans sentiments dégoulinants ni moralisme.

Enfin, le film L’Extraordinaire Mr Rogers permet de savourer une nouvelle fois les performances d’acteur de Tom Hanks, l’un de nos comédiens favoris. Si ce film est si agréable à regarder, et marque par sa douceur, c’est à lui qu’on lui doit. Toujours juste et délicat, l’acteur joue une belle partition. Certes, les bons sentiments sont légion : mais ce film réussit à leur redonner leurs lettres de noblesse. Une sacrée belle performance.