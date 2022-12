Si vous aimez l’humour décalé, ce film qui sortira sur Netflix le 30 décembre est fait pour vous

Présenté lors de la Mostra de Venise 2022, ce film d’une durée d’une heure et demie a d’ores et déjà remporté l’assentiment de la critique.

Bref résumé du film

Ce fameux film, c’est White Noise ! Présenté comme un film qui joue sur plusieurs registres et mêle par la même humour, frayeur, absurdité et flamboyance, le tout sur un fond de banalité quotidienne, l’opus de Noah Baumbach se déroule dans un monde tout à la fois irrationnel et très ordinaire.

Le spectateur est invité à suivre la désagrégation d’une famille de la bourgeoisie moyenne et éduquée du Midwest américain victime bien malgré elle du fameux « bruit de fond » permanent provoqué par des médias en roue libre et qui sature littéralement chaque minute.

Les parents, personnages désemparés et empêtrés dans un quotidien qui leur échappe de plus en plus, sont portés par l’immense Adam Drivers dans le rôle de Jack Gladney, le père de famille, et la brillante Greta Gerwing (découverte en 2010 dans Sex Friends de Ivan Reiman puis plus tard dans To Rome with love de Woody Allen en 2012) qui incarne Babette, la mère de famille.

Cornaquant au mieux ses quatre enfants, le couple tente autant qu’il peut de conduire toute la famille à l’abri d’une catastrophe présentée comme « un événement toxique aérien ». La tribu Gladney se voit ainsi contrainte de fuir sa confortable résidence banlieusarde et doit affronter une apocalypse imminente tout en essayant durant ses pérégrinations de retisser des liens familiaux solides.

Quel regard sur le film ?

Le film de Noah Baumbach reste fidèle au récit de Don DeLillo en ce sens qu’il se veut avant tout une satire aussi noire que jubilatoire de la société américaine de la fin des années 1980.

La thématique qui dresse la toile de fond des mésaventures de la famille Gladney aborde pêle-mêle la famille et ses relations profondes et difficiles entre les personnalités qui la composent, mais aussi la prédominance d’un besoin de consommer incontrôlé, la dépendance aux drogues médicamenteuses, et bien sûr toutes les formes de violences endémiques de la société américaine bienpensante.

Pourtant, Noah Baumbach réussit son coup et l’on se prend à rire, un rire noir et corrosif, mais surtout un rire salutaire qui nous invite également à réfléchir sur nous-même.

Aussi, ne boudez pas votre plaisir et rejoignez Adam Driver, Greta Gerwing et toute la famille Gladney sur Netflix le 30 décembre !