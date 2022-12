Après The Witcher et Superman , découvrez les deux prochains films très attendus d’Henry Cavill

Que ce soit en incarnant un superhéros ou sous les traits d'un chasseur de monstre, Henry Cavill ne laisse aucun fan de cinéma indifférent. Même s'il est arrivé à la fin de son parcours en tant que Superman et Geralt de Riv dans la série The Witcher, de nombreux projets sont déjà annoncés.

Henry Cavill dans le rôle de Superman et dans la série The Witcher

Depuis qu’il a incarné Clark Kent alias Superman dans le film Man of Steel sorti en 2013, Henry Cavill est l’un des acteurs les plus demandés d’Hollywood. Le succès commercial de ce film a d’ailleurs marqué le début de l’univers DC avec plus de 600 millions de dollars au box-office mondial.

En 2016, l’acteur reprend ce rôle dans Batman v Superman : L’Aube de la justice aux côtés de Ben Affleck qui incarne « l’homme chauve-souris ». Les deux acteurs sont à nouveau réunis dans Justice League réalisé par Zack Snyder. En 2022, Henry Cavill fait une dernière apparition en tant que superman dans la scène post-générique du film Black Adam.

Au cours de la même année, l’acteur annonce qu’il n’incarnera plus le personnage Geralt de Riv, mercenaire tueur de monstre dans la série The Witcher. Cette nouvelle serait la conséquence de désaccords avec la production. Son rôle sera donc repris par Liam Hemsworth à partir de la saison 4.

Apparition prochaine dans le film d’espionnage Argylle

Argylle est une adaptation du roman du même nom écrit par Elly Conway et dont la sortie est prévue pour 2023. Matthew Vaughn chargé de la réalisation présente le film comme étant la plus grande production de Studios Marv depuis la pandémie.

Le casting annoncé comprend de très grands noms du cinéma comme John Cena, Samuel L. Jackson ou Jing Lusi. La chanteuse Dua Lipa y fera également ses premiers pas en tant qu’actrice dans un rôle non encore dévoilé.

Le film raconte l’histoire d’un ancien espion incarné par Henry Cavill souffrant d’amnésie. Amené à croire qu’il n’est qu’un simple auteur de bestseller d’espionnage, le personnage principal retrouve peu à peu la mémoire et n’a plus qu’un seul objectif : se venger de ses anciens employeurs.

Adaptation du roman The Rosie Project

Henry Cavill apparaitra prochainement dans l’adaptation du roman The Rosie Project. Il joue le rôle de Don Tillman, un professeur de génétique très malchanceux en amour. Pour remédier à ce problème, il décide d’établir un questionnaire qui lui permettrait de trouver la femme parfaite.

Mais Don fera la rencontre de Rosie, une fille ne répondant à aucun de ses critères, mais qui est probablement faite pour lui. Ce rôle contraste avec les cascades et les combats musclés auxquels Henry Cavill a habitué son public.

The Rosie Project est donc l’occasion pour l’acteur de changer de registre et de prouver sa polyvalence. Il faut noter qu’aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour cette production de Ben Taylor.

Henry Cavill reste l’un des acteurs les plus appréciés de l’industrie du cinéma et ne manquera certainement pas de régaler ses fans avec ces deux sorties très attendues.