Mercredi : découvrez une anecdote surprenante sur l’une des actrices de la série

Cela fait un peu plus de 30 ans que sont sortis les deux films de La Famille Addams, en 1991 et en 1993. Christina Ricci n’avait alors que 11 ans et crevait l’écran dans le rôle de Mercredi, la fille aînée de Gomez et Morticia Addams.

Aujourd’hui, l’actrice est âgée de 42 ans et elle est de retour dans le monde macabre des Addams grâce à la série Mercredi, qui rencontre un très grand succès sur Netflix depuis sa sortie. Cheveux roux et lunettes, elle campe désormais le personnage de Marilyn Thornhill, une professeure de botanique de la Nevermore Academy.

Mais Christina Ricci ne devait pas faire partie du casting, une autre actrice ayant été choisie à l’origine.

Une participation qui n’était pas prévue…

Dans la série Netflix produite par Tim Burton, Christina Ricci n’incarne pas Mercredi, le personnage qui l’a rendue célèbre, mais l’enseignante Marilyn Thornhill, qui est également surveillante du dortoir des filles à l’académie. Ce personnage fantasque apparaît dans la série pour la première fois en accueillant Mercredi, jouée par l’actrice Jenna Ortega.

Un retour aux sources, donc, mais pas totalement… Il était en effet difficile pour Christina Ricci, aujourd’hui quadragénaire, de reprendre ce rôle iconique. Qu’à cela ne tienne, les producteurs lui ont déniché un rôle dans la série, pour un magnifique clin d’oeil aux fans de la première heure !

Et malgré le fait qu’intégrer Christina Ricci dans la nouvelle série de la Famille Adams semble évident, sa présence n’était à l’origine pas prévue. En effet, l’actrice Thora Birch avait été castée pour le rôle de Marilyn Thornhill, l’enseignante dont nous vous parlions plus tôt.

Cette actrice est connue pour ses rôles dans le film culte American Beauty (de 1999), et dans la célèbre série The Walking Dead. Thora avait tourné la majeure partie de ses scènes pour Mercredi. Son personnage était le même, à une différence près : son nom, Tamara Novak.

Mais l’actrice a fini par quitter le projet en cours de route, au motif qu’elle avait des différends créatifs avec l’équipe de la série. Celle-ci s’est alors mise à la recherche d’une autre actrice, jusqu’à ce que Tim Burton lui-même souffle le nom de Christina Ricci. Et l’actrice emblématique n’a pas hésité une seule seconde !

Loin de camper un second rôle sans importance, Christina Ricci impressionne dans le rôle de Marilyn, qui est capital dans la progression de l’intrigue. Et l’actrice se montre reconnaissante : elle a ainsi publiquement remercié Tim Burton, grâce à qui elle fait aujourd’hui un retour retentissant sur le petit écran.

Un rôle qui a de quoi réchauffer le cœur des fans de la Famille Adams, heureux de retrouver l’actrice dans l’univers qui l’a propulsée sur le devant de la scène.