Si vous avez aimé La Casa de Papel, vous allez adorer ces 5 séries disponibles sur Netflix

La Casa de Papel est une des séries incontournables de ces dernières années. En exclusivité sur Netflix, la production ibérique a su séduire son public par ses rebondissements successifs, ses scènes d'action et ses personnages haut en couleur. Si vous aussi avez succombé aux aventures du Professeur, la plateforme contient quelques pépites qui valent le détour.

Ozark

Dans la thématique « seul contre tous », cette série dramatique met en scène un Jason Bateman soumis, habitué aux rôles plus légers. Il y incarne un banquier contribuant au blanchissement d’argent d’un dangereux cartel.

Son associé détournant certains fonds des parrains mexicains, il va écoper d’un ultimatum pour ne pas finir de la même manière : il doit avec sa famille s’installer dans la région des lacs Ozark afin de blanchir encore et toujours plus d’argent.

Se mêlant aux autochtones, gérant l’adolescence difficile de ses enfants et l’adultère de sa femme, on se demande à chaque épisode comment tout cela finira. Une intrigue qui tient en haleine durant quatre saisons.

Lupin, dans l’ombre d’Arsène

Omar Sy donne le « la » dans cette série où il incarne un homme voulant venger la mort de son père, injustement accusé d’un vol.

Cette série française, offrant à ce jour deux saisons, attend sa suite sur Netflix, et sait tenir en haleine le spectateur par l’ingéniosité de ses mises en scène. Ici pas de violence exacerbée, mais des personnages attachants comme on les aime au cœur d’une palpitante intrigue et un dénouement… Très attendu !

Breaking bad

Est-il encore nécessaire d’évoquer cette série, mettant en scène Bryan Cranston ? Il joue là un professeur de chimie étant à lui seul un parfait portrait du looser quinquagénaire.

Atteint d’un cancer, il souhaite mettre sa famille à l’abri du besoin et se met à fabriquer de la métamphétamine avec un de ses anciens élèves, petit dealer toxicomane. Ce qui va le conduire à des sommets que personne n’aurait imaginés.

Suspense haletant, personnages ultra-charismatiques, cette série est faite pour vous !

Better call Saul

Il s’agit là de découvrir les origines de l’avocat véreux de Walter White, personnage principal de Breaking Bad. Par les mêmes créateurs, vous trouverez dans ce préquel une continuité des aventures des protagonistes de la série précédemment évoquée.

Les mêmes ingrédients vous transporteront à travers six saisons haletantes de cet univers corrompu interprété avec brio.

Braqueurs

Dans cette série qui nous ramène de nouveau en Europe, une équipe de braqueurs chevronnée se retrouve impliquée dans une violente guerre des gangs. Sami Bouajila y incarne (une fois encore) un personnage froid, déterminé, capable de tout pour donner du contraste à cette courte et intense série de six épisodes.

Si vous cherchez une série Netflix pour le week-end ou une épopée qui vous tiendra en haleine plusieurs mois, une chose est sûre : ces productions vous rendront toutes coupables de vouloir voir réussir leurs protagonistes dans leurs entreprises les plus frauduleuses !