La suite d’un des plus grands films d’horreur de tous les temps est maintenant dispo sur Netflix

Cet excellent film d’horreur psychologique est la suite du célèbre Shining, long métrage culte devant lequel des millions de spectateurs ont tremblé ! Doctor sleep remporte le pari risqué de faire suite à l’un des plus grands films d’horreur de tous les temps !

Une réalisation horrifique parfaitement maîtrisée

À la réalisation de Doctor Sleep, on retrouve Mike Flanagan, talentueux metteur en scène à l’origine de plusieurs films et séries horrifiques à succès. Il relève un défi de taille en adaptant le roman de Stephen King paru en 2013, faisant suite au célèbre Shining.

Doctor Sleep sort en salle en 2019 mais rencontre une réussite mitigée au cinéma. Pourtant, le scénario est prenant et les scènes mémorables. Dès sa sortie sur Netflix en décembre 2022, le film prend la 5ème place du top 10 en quelques jours seulement : un succès tardif mérité !

Doctor Sleep, suite réussie du mythique Shining

L’intrigue de Doctor Sleep se situe des années après les événements effrayants de Shining. On retrouve Danny Torrance, adulte, traumatisé par son passé à l’Overlook Hotel. Aux prises avec son alcoolisme, il lutte contre ses démons et tente de mener une vie ordinaire.

Il fait la rencontre d’Abra, une petite fille dotée d’un « shining », d’une puissance phénoménale. La jeune fille est traquée par un groupe d’individus dangereux (le « Noeud vrai ») qui cherchent à tuer les enfants doués de shining, pour aspirer leur essence et acquérir la jeunesse éternelle.

Sur fond d’enquête, le film regorge de péripéties mêlant le paranormal et l’horreur. Les plus observateurs repèreront des clins d’œil au long-métrage de Stanley Kubrik. Fidèle à l’univers angoissant de Shining, Doctor Sleep est une suite cohérente et logique, menée d’une main de maître.

Un casting remarquable

Les personnages ont des personnalités intéressantes et attachantes. On retrouve principalement :

Ewan McGregor, dans le rôle de Danny Torrance : il incarne à la perfection l’adulte tourmenté combattant ses démons.

Kyliegh Curran, dont le talent crève l’écran : très crédible dans le personnage d’Abra, elle est à la fois drôle et charismatique pour son jeune âge.

Rebecca Ferguson : elle incarne Rose Claque, la meneuse du Noeud vrai. D’une présence incroyable, elle se distingue par ses regards et ses postures, installant une ambiance mystique et cruelle autour d’elle.

Un film d’horreur à voir absolument

Doctor Sleep est une excellente adaptation du roman de Stephen King, qui nous embarque dans son scénario rythmé et surprenant. Le film est riche, varié et aborde des thématiques sérieuses : le combat contre son passé, ses démons et ses plus grandes peurs, la mort, etc.

Les scènes horrifiques ne sont pas agressives et créent davantage une ambiance angoissante. L’atmosphère paranormale est renforcée par des plans magnifiques et originaux. Le regard omniscient de la caméra donne une sensation de gravité et de mystère aux scènes.

C’est un film à voir absolument en cette fin d’année 2022 ! Que vous soyez ou non amateur d’horreur, ce long-métrage saura vous tenir en haleine et vous surprendre !